Targowisko Białe w bydgoskim Fordonie powinno mieć nowego dzierżawcę - tak uważa Hanna Gutowska

2025-10-29, 18:57  Agata Raczek / Redakcja
Radna Hanna Gutowska. / Fot. Damian Klich / archiwum

Radna osiedla Stary Fordon i działaczka klubu Konfederacji miała obywatelskie wystąpienie w tej sprawie podczas sesji rady miasta.

- Jestem za rozpisaniem przetargu na nowego dzierżawcę - mówi. - Aby znalazł się ktoś nowy, kto będzie szanował kupców. Obecne warunki są nie do przyjęcia. Tam nawet nie ma ruchu.

Kupcy zgłaszają jej, że mało klientów jest tam nawet obecnie - w okresie przed Wszystkimi Świętymi.

- Ceny są wysokie. Skoro wysokie jest czynsz, to trzeba na niego jakoś zarabiać - mówi Hanna Gutowska. - Jeżeli czynsz będzie niższy, kupcy nie będę też musieli rezygnować z - często jedynego - miejsca pracy.

Temat Targowiska Białego w Fordonie był jednym z tematów środowej sesji. Bydgoscy radni zgodzili się na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy miejskiego gruntu pod Targowisko Białe na kolejne 10 lat.

W dyskusji podkreślano potrzebę zmodernizowania targu i jego ogrodzenia. Część radnych zwracała uwagę na niezrealizowane obietnice remontów.

Jak wynika z głosowania przeprowadzonego wśród kupców z targowiska (w którym wzięło udział 72 proc. handlujących), 74 proc. głosujących chce podpisać umowę z dotychczasowym zarządcą.

Radny Paweł Sieg zrobił własny sondaż wśród 44 kupców: 25 proc. dobrze oceniło zarządcę, 14 proc. stwierdziło, że infrastruktura spełnia ich oczekiwania, połowa ankietowanych była za przetargiem na nowego zarządcę.

