We wszystkich parafiach w Polsce odbywa się wielkie liczenie wiernych

2025-10-19, 11:54 Robert Duliński / Redakcja

Liczenie wiernych w całym kraju odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października. / Fot. Pixabay, ilustracyjne

Coroczne badanie jest dla duchownych narzędziem pomagającym w obiektywnej ocenie rzeczywistego uczestnictwa parafian w życiu religijnym. Jakie są sposoby liczenia?

- Różne są pomysły. Są specjalne liczydła, takie wciskane stopery, którymi ministranci zaznaczają każdą osobę - mówi ks. Paweł Borowski, rzecznik prasowy toruńskiej kurii. - Jeden z proboszczów świętował akurat urodziny, a więc kupił słodycze. Wszyscy mogli się poczęstować. Panie czerwone, panowie zielone... Na tej podstawie też można było określić liczbę, a więc połączono przyjemne z pożytecznym. Wszystko zależy od pomysłowości proboszcza.



Liczenie wiernych w całym kraju odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października. Wierni którzy uczestniczyli w niedzielę (19.10.) w porannej mszy świętej w Gostkowie ze zrozumieniem, ale i ciekawością mówili o wielkiej akcji liczenia wiernych.



- Na pewno jest to bardzo ważne. Dla księdza i dla nas, aby zorientować się ile nas jest. Wspólnie przecież żyjemy dla naszej wspólnoty - mówi jedna z parafianek w Gostkowie.



Cała relacja poniżej.





Według rocznika statystycznego Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego za rok 2023 wskaźnik osób uczestniczących w niedzielnej mszy św. wynosił 29,2 proc. a wskaźnik przyjmujących komunię – 14,2 proc.