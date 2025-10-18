Sztuka na każdym kroku. Akcja Bydgoszcz G10 ma odkryć tysiące detali ukrytych w mieście

2025-10-18, 15:20  Bogumiła Wresiło/Redakcja
Uczestnicy akcji DetaLISTA chcą pochylić się nad każdym szczegółem architektonicznym w mieście/fot.: Facebook, Bydgoszcz G10, Zofia Ruprecht, Agnieszka Wysocka i Honorata Gołuńska

Uczestnicy akcji DetaLISTA chcą pochylić się nad każdym szczegółem architektonicznym w mieście/fot.: Facebook, Bydgoszcz G10, Zofia Ruprecht, Agnieszka Wysocka i Honorata Gołuńska

Jeszcze tej jesieni na kulturalnej mapie miasta pojawi się Muzeum Bydgoskiego Designu. – O dacie i miejscu otwarcia nie mogę jeszcze powiedzieć, bo trwają ostatnie przygotowania przed otwarciem – mówił nam pomysłodawca muzeum.

Jednak zdradził więcej szczegółów o innym projekcie – facebookowej akcji Bydgoszcz G10 - „DetaLISTA”.

– Pierwotnie była to grupa 10 osób, adres naszego stowarzyszenia to Gdańska 10. Powód i cel tej akcji jest trochę ukryty w nazwie. Akcja się nazywa „DetaLISTA”, czyli zwracamy ogromną uwagę na detale, które są w mieście. Tworzymy swego rodzaju listę detali, niekończącą się, bo ich są tysiące, jak nie więcej. Cele są różne. Pierwsze są „miękkie” i łatwe do osiągnięcia: promocja detali, budowanie świadomości, ich wagi. To jest trochę sposób działania naszego stowarzyszenia. Działam już ćwierć wieku w różnych gronach w mieście i nauczyłem się, że jeśli coś robi się, to trzeba to robić z miastem, szeroko pojętym. Gdy robimy coś dla ludzi, to z nimi – opisywał Maciej Bakalarczyk, menadżer Starego Miasta i Śródmieścia oraz prezes i członek Stowarzyszenia Bydgoszczy G10.

– Były detale, które miały więcej niż jedną osobę zainteresowaną pisaniem o nich. Staraliśmy się dobrać ludzi przede wszystkim takich, którzy znajdą chwile czasu, żeby to napisać. Ludzi z autorytetami i ciekawą wiedzą jest dużo większa liczba, ale też chcieliśmy to w miarę sprawnie poprowadzić, więc z góry przepraszam tych, których może jeszcze nie zaprosiliśmy. Ten projekt jest rozwojowy. Tematyka jest bardzo zróżnicowana, bo pierwotnie projekt DetaLISTA miał się koncentrować na kamienicach. Jednak w różnych rozmowach, bo to był projekt, nad którym pracujemy od wiosny, wyszło, że dobrze byłoby rozszerzyć to spektrum. O takie rzeczy jak np. PRL, mozaiki, czy napisy. Doktor Agnieszka Wysocka napisała wspaniały tekst m.in. o podłodze w jednej z kamienic – dodał.

Drugi cel akcji jest nieco trudniejszy. – Chcemy prezentować piękne, ale zagrożone detale w mieście. Jeżeli ktoś ma na oku, a wiem, że są osoby, które mają, zresztą sami znamy takie detale, które ledwo wiszą na elewacji albo coś im grozi, albo jest spodziewany remont. Będziemy pisać o tych detalach, bo to jest ta druga część, naszym zdaniem ważniejsza część akcji. Po promowaniu wartości, informacji i różnych ciekawostek, teraz pewnego rodzaju akcja interwencyjna. Chcemy wspomóc obronę detali i budować społeczność ludzi, która będzie wspólnymi siłami nad tym pracować. Od zawsze jesteśmy otwarci na mieszkańców, bo to oni mają prawdziwe serce do działania i wiemy, że jest wielu zapalonych mieszkańców, którym leży na sercu dobro, między innymi detali. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Więcej w rozmowie Bogumiły Wresiło z Maciejem Bakalarczykiem.

Rozmowa Bogumiły Wresiło z Maciejem Bakalarczykiem

Region

Doktor Paweł Rajewski odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów [zdjęcia]

Doktor Paweł Rajewski odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów [zdjęcia]

2025-10-18, 21:27
Kolejny ogólnopolski sukces Michała Słobodziana Reportaż Plan B ponownie nagrodzony

Kolejny ogólnopolski sukces Michała Słobodziana! Reportaż „Plan B” ponownie nagrodzony

2025-10-18, 21:08
Potrzebujemy balansu kobiecej energii. W Toruniu odbył się IV Regionalny Kongres Kobiet

„Potrzebujemy balansu kobiecej energii”. W Toruniu odbył się IV Regionalny Kongres Kobiet

2025-10-18, 20:45
Oddali hołd bohaterowi z Krąplewic. Premiera filmu o Janie Gackowskim w Świeciu [zdjęcia]

Oddali hołd bohaterowi z Krąplewic. Premiera filmu o Janie Gackowskim w Świeciu [zdjęcia]

2025-10-18, 20:02
Antyaborcyjne banery w Toruniu znów na wokandzie. Sprawie przyjrzy się Sąd Rejonowy

Antyaborcyjne banery w Toruniu znów na wokandzie. Sprawie przyjrzy się Sąd Rejonowy

2025-10-18, 18:55
Politycy zabrali głos w sprawie Inofamy. Interwencja byłego i obecnego prezydenta miasta

Politycy zabrali głos w sprawie Inofamy. Interwencja byłego i obecnego prezydenta miasta

2025-10-18, 16:15
Biblioteka we Włocławku wyciąga rękę do seniorów. W ofercie są książki z powiększoną czcionką

Biblioteka we Włocławku wyciąga rękę do seniorów. W ofercie są książki z powiększoną czcionką

2025-10-18, 14:06
Teatr Miejski wypełnił się ludźmi z wielkim sercem. Koncert dla pogorzelców z Inowrocławia

Teatr Miejski wypełnił się ludźmi z wielkim sercem. Koncert dla pogorzelców z Inowrocławia

2025-10-18, 12:39
Kolejne mieszkania na wynajem we Włocławku. Jest umowa na budowę bloku przy ul. Celulozowej

Kolejne mieszkania na wynajem we Włocławku. Jest umowa na budowę bloku przy ul. Celulozowej

2025-10-18, 10:12

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę