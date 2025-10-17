Urząd Miasta w Bydgoszczy nagrodzi najlepsze prace dyplomowe. Termin mija 5 grudnia

2025-10-17, 07:46  Damian Klich/Redakcja
Termin zgłoszenia prac na konkurs mija 5 grudnia/fot.: bydgoszcz.pl

Trwa konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Bydgoszczy. Brane pod uwagę są prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie. – Przewidziane są nagrody pieniężne – mówi Marta Stachowiak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bydgoszczy.

– Osoby, których praca porusza problematykę związaną z miastem, współgra z aktualnymi potrzebami Bydgoszczy i wyzwaniami, jakie stoją przed naszym miastem, zapraszamy serdecznie do udziału w tym konkursie. Prace zgłasza autor. Należy ją dostarczyć osobiście albo wysłać razem z kompletem dokumentów zgłoszeniowych do Biura Komunikacji Społecznej z dopiskiem „Konkurs na pracę naukową” – wyjaśnia Stachowiak.

– Prace są oceniane w dwóch kategoriach: prace magisterskie i doktorskie. Tutaj za pierwsze miejsce mamy 7000 złotych, brutto za drugie 5000 złotych brutto i trzecie miejsce to 3000 złotych brutto. Jeśli chodzi o prace licencjackie i inżynierskie, to za pierwsze miejsce jest 5000 złotych brutto – dodaje.

Nagrodę w wysokości 1,5 tysiąca złotych otrzymają również promotorzy prac, które zajmą pierwsze miejsca.

Na zgłoszenia Urząd Miasta czeka do 5 grudnia. Oceniane będą tylko te prace, które zostały obronione w roku akademickim 2024/2025. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie bydgoszcz.pl.

O konkursie mówi Marta Stachowiak

