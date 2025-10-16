Martwa sarna w śmietniku na osiedlu Tatrzańskim w Bydgoszczy! Policja bada sprawę

2025-10-16, 17:57 Tatiana Adonis/Redakcja

Makabryczne znalezisko w osiedlowym śmietniku na osiedlu Tatrzańskim w Bydgoszczy. Ktoś zostawił martwą sarnę. Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa apeluje o zgłaszanie się świadków tego zdarzenia. Poinformowano także policję.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące ujawnienia truchła sarny w jednym ze śmietników przy ul. Taterników w Bydgoszczy. Na miejsce został skierowany patrol, który potwierdził ten fakt. O sytuacji natychmiast zostało powiadomione Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które przyjechało na miejsce i zabrało truchło celem utylizacji. Sprawą zajmują się policjanci z Fordonu – opisuje nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich funkcjonariuszy.



– Wyrzucanie zwierząt do pojemników komunalnych to naruszenie przepisów o gospodarce odpadami – informuje na swoim profilu w mediach społecznościowych Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa.



– To nie tylko nielegalne, ale też niebezpieczne. Taka sytuacja może prowadzić do skażenia, rozprzestrzeniania chorób i przyciągania drapieżników – można przeczytać w komunikacie.



Spółdzielnia apeluje też o reakcję i czujność. – Jeśli ktoś widział sprawcę lub podobne zdarzenia, niech zgłosi się do nas oraz do odpowiednich służb – pisze w mediach społecznościowych.



