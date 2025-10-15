Poprawa relacji z UE sukcesem rządu. Porażką – przegrana kampania prezydencka [Rozmowa Dnia]

2025-10-15, 09:04  Adriana Andrzejewska-Kuras
Gościem „Rozmowy Dnia” była prof. Maria Wincławska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/fot.: Zdzisław Nawrat

Gościem „Rozmowy Dnia” była prof. Maria Wincławska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/fot.: Zdzisław Nawrat

Dwa lata temu wygrała wybory obecna koalicja rządząca. Jakie sukcesy, a jakie porażki zanotowała przez ten czas? Jak może wyglądać okres, zanim dojdzie do wyborów parlamentarnych w 2027? O to pytaliśmy prof. Marię Wincławską, politolożkę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Szef klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariusz Błaszczak skrytykował działania rządu Donalda Tuska w Programie I Polskiego Radia. Negatywnie ocenił m.in. kondycję finansów publicznych i sposób realizacji wydatków na armię. Z kolei przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050 Paweł Śliz mówił w Polskim Radiu 24, że w ciągu dwóch lat od wyborów parlamentarnych koalicji rządzącej udało się przywrócić Polskę na stabilną ścieżkę rozwoju. Za największe sukcesy uznał niską inflację i pozyskanie środków z KPO.

– Słowa ministra Błaszczaka jak najbardziej wpisują się w logikę relacji między tymi siłami politycznymi. Szczególnie że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że relacje układu rządzącego z opozycją, która jest w takiej konfiguracji, są bardzo napięte. Krytyka jest na każdym polu. Bardzo podobnie było, gdy Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica była u steru władzy – podkreśla Wincławska.

– Niewątpliwie należy się zgodzić, na co zwracają uwagę politycy, ale także i analitycy sceny politycznej, z tym, że poprawa relacji z Unią Europejską, a także odblokowanie środków z KPO to największe sukcesy rządu, które do tej pory udało się osiągnąć – dodała.

Co można przypisać po stronie porażek koalicji rządzącej? – Zwróciłabym uwagę na przegraną kampanię prezydencką i Rafała Trzaskowskiego. Wydaje się, że rząd i sam Donald Tusk odkładał wiele projektów i zmian, które mają nastąpić w Polsce właśnie do czasu wygrania wyborów przez Rafała Trzaskowskiego. Premier chciał większej gwarancji tego, że mieszkaniec Pałacu Prezydenckiego, pan prezydent będzie podpisywał kolejne ustawy, które mają „przywrócić praworządność”, jak to określał rząd. Chociażby ustawy sądowe, które w tej chwili przedkłada minister Żurek i to się nie udało.

– Bardzo szybko trzeba było się zastanowić, co w tej sytuacji zrobić i jak możemy zmienić nasze postępowanie i politykę. Wydaje się, że przed 1 czerwca postawiono wszystko na jedną kartę i rząd nie był do końca przygotowany na to, że Rafał Trzaskowski może przegrać te wybory. Program 100 konkretów na 100 dni zdecydowanie był strzałem w stopę. Do tej pory jestem zdziwiona, dlaczego marketingowcy Koalicji Obywatelskiej zdecydowali się iść z takim programem – zaznaczyła Wincławska.

Cała „Rozmowa Dnia” do wysłuchania poniżej, pozostałe znajdują się TUTAJ.

PR PiK – Rozmowa Dnia – Prof. Maria Wincławska

Region

O krok od tragedii na DK 62 w Jarantowicach. Kierowca busa uderzył z impetem w przyczepę

O krok od tragedii na DK 62 w Jarantowicach. Kierowca busa uderzył z impetem w przyczepę

2025-10-15, 12:26
Jak zapobiegać utonięciom Dlaczego sporty wodne zyskują na popularności Ratownicy debatują w Bydgoszczy

Jak zapobiegać utonięciom? Dlaczego sporty wodne zyskują na popularności? Ratownicy debatują w Bydgoszczy

2025-10-15, 11:38
Trwają kolejne procedury w sprawie budowy trasy S10. Tej drogi nic nie powstrzyma

Trwają kolejne procedury w sprawie budowy trasy S10. „Tej drogi nic nie powstrzyma”

2025-10-15, 09:52
Mieszkańcy przy ul. Sobieskiego w Toruniu bez ogrzewania. Budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej

Mieszkańcy przy ul. Sobieskiego w Toruniu bez ogrzewania. Budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej

2025-10-15, 08:43
Z roku na rok jest coraz lepiej. ITD w regionie podsumował kontrole autobusów szkolnych

Z roku na rok jest coraz lepiej. ITD w regionie podsumował kontrole autobusów szkolnych

2025-10-15, 07:50
Ruszyły wielkie zakupy Powiat świecki uzupełnia sprzęt na wypadek różnych kataklizmów

Ruszyły wielkie zakupy! Powiat świecki uzupełnia sprzęt na wypadek różnych kataklizmów

2025-10-15, 06:50
Oto nowi konsultanci w ochronie zdrowia. To oni będą doradzać wojewodzie w najważniejszych sprawach

Oto nowi konsultanci w ochronie zdrowia. To oni będą doradzać wojewodzie w najważniejszych sprawach

2025-10-14, 19:41
Piękno nie zna wieku. W Bydgoszczy rozpoczął się nabór do konkursu Miss 80. Znamy wymagania

Piękno nie zna wieku. W Bydgoszczy rozpoczął się nabór do konkursu Miss 80+. Znamy wymagania

2025-10-14, 18:36
Katedra Biofizyki Collegium Medicum w Bydgoszczy uroczyście świętowała swoje 40-lecie

Katedra Biofizyki Collegium Medicum w Bydgoszczy uroczyście świętowała swoje 40-lecie

2025-10-14, 17:24

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę