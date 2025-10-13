Wakacje wysokiego ryzyka. W Bydgoszczy odbędzie się konferencja o egzotycznych chorobach

2025-10-13, 14:50  Monika Siwak/Redakcja
Beztroski wypoczynek musi poprzedzić troska o zdrowie: wcześniejsze zaszczepienie się na niebezpieczne choroby krajów tropikalnych. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Beztroski wypoczynek musi poprzedzić troska o zdrowie: wcześniejsze zaszczepienie się na niebezpieczne choroby krajów tropikalnych. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Na jakie choroby jest się narażonym podczas, np. tropikalnych wakacji, i jak im zapobiegać? W sobotę, 18 października odbędzie się pierwsze kujawsko-pomorskie spotkanie wakcynologiczne, pt. „Praktyczne aspekty medycyny podróży" - dla lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i przedstawicieli biur podróży.

- Potrzeba rozmowy na ten temat, bo coraz więcej Polaków wyjeżdża w tropiki - mówi Paweł Rajewski, wojewódzki konsultant d.s chorób zakaźnych, profesor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

- Coraz więcej Polaków korzysta z wyjazdów dalekich, do krajów rozwijających się, do krajów Afryki, Azji południowo-wschodniej i jeszcze dalej, ale nie mają świadomości, jakie mogą tam czekać niebezpieczeństwa. Tych chorób jest wiele: malaria, cholera, japońskie zapalenie mózgu, chikungunya, denga, dur brzuszny i wiele innych. Do tego dochodzą, na przykład oparzenia słoneczne, zatrucia pokarmowe. Te choroby będą się zdarzać, mogą się zdarzać i, niestety, poprzez ocieplenie klimatu może niedługo pojawią się wektory, czyli komary przenoszące te choroby również w Polsce, więc musimy być na to przygotowani. Powinniśmy wyedukować naszych pacjentów, a biura podróży muszą informować o ewentualnych możliwościach zachorowania - podkreśla Paweł Rajewski.

Na 6-8 tygodni przed podróżą wykonuje się szczepienia przeciwko wspominanym chorobom i, np. bez zaszczepienia na żółtą gorączkę nie wjedziemy do niektórych krajów.

Na spotkaniu w Bydgoszczy będzie mowa też o „rodzimych" chorobach zakaźnych, na które zalecane są szczepienia.

Konferencję pod patronatem PR PiK organizuje Centrum Medyczne Gizińscy i Fundacja Doktor Rajewski Foundation.

