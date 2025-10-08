Dęby, klony, grusza czy magnolia? Ostatni dzień głosowania na Bydgoskie Drzewo Roku

2025-10-08, 10:47  Monika Siwak / Redakcja
Dąb szypułkowy przy rondzie Grunwaldzkim został Bydgoskim Drzewem Roku 2024/Fot. Archiwum, Izabela Langner

Dąb szypułkowy przy rondzie Grunwaldzkim został Bydgoskim Drzewem Roku 2024/Fot. Archiwum, Izabela Langner

Jeszcze tylko w środę (8 października) można zagłosować na Bydgoskie Drzewo Roku. Do wyboru jest dziesięć wyróżniających się wyglądem i historią drzew.

Można głosować m.in. na dęby przy Politechnice Bydgoskiej w Fordonie i przy ul. Moniuszki, klon przy Copernicanum UKW, platan przy Dworcu PKP i cypryśnik w parku Kazimierza Wielkiego. Do konkursu zgłoszone zostały też grusza pospolita na rogu ul. Magnuszewskiej i Wojska Polskiego oraz i magnolia przy al. Ossolińskich.

Konkurs organizuje Stowarzyszenie Modrzew - Monitoring Obywatelski Drzew. Po zakończeniu głosowania wyniki zostaną opublikowane 10 października na stronach bydgoskiedrzeworoku.pl oraz modrzew.org.pl. W ubiegłym roku zwyciężył dąb szypułkowy przy rondzie Grunwaldzkim.

Głosować można TUTAJ.

Bydgoszcz

Region

Chciała dobrowolnie poddać się karze, rodzice pokrzywdzonych dzieci powiedzieli nie

Chciała dobrowolnie poddać się karze, rodzice pokrzywdzonych dzieci powiedzieli „nie"

2025-10-08, 11:40
Organizacje pozarządowe ze wsparciem rządu. Promocja programu we Włocławku

Organizacje pozarządowe ze wsparciem rządu. Promocja programu we Włocławku

2025-10-08, 09:55
Czołowe zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Gościeradzu pod Bydgoszczą

Czołowe zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Gościeradzu pod Bydgoszczą

2025-10-08, 08:11
Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Toruniu: ekologia i oszczędność [wideo]

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Toruniu: ekologia i oszczędność [wideo]

2025-10-08, 07:00
Są w żałobie, mimo że dziecko żyje. Bydgoska konferencja o opiece perinatalnej

Są w żałobie, mimo że dziecko żyje. Bydgoska konferencja o opiece perinatalnej

2025-10-07, 20:20
Ławki puste czy pełne Kuratorium przekazało dane o liczbie uczniów na edukacji zdrowotnej

Ławki puste czy pełne? Kuratorium przekazało dane o liczbie uczniów na edukacji zdrowotnej

2025-10-07, 18:40
Krztusiec wraca ze zdwojoną siłą. Specjaliści dyskutowali o skutkach unikania szczepień

Krztusiec wraca ze zdwojoną siłą. Specjaliści dyskutowali o skutkach unikania szczepień

2025-10-07, 18:07
W policji już nie pracują, ale wciąż trzymają się razem. Branżowy jubileusz w Bydgoszczy [zdjęcia]

W policji już nie pracują, ale wciąż trzymają się razem. Branżowy jubileusz w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-10-07, 17:17
Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie w Toruniu. Miasto znów przywita Nowy Rok z telewizją

Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie w Toruniu. Miasto znów przywita Nowy Rok z telewizją

2025-10-07, 17:04

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę