Dęby, klony, grusza czy magnolia? Ostatni dzień głosowania na Bydgoskie Drzewo Roku

2025-10-08, 10:47 Monika Siwak / Redakcja

Dąb szypułkowy przy rondzie Grunwaldzkim został Bydgoskim Drzewem Roku 2024/Fot. Archiwum, Izabela Langner

Jeszcze tylko w środę (8 października) można zagłosować na Bydgoskie Drzewo Roku. Do wyboru jest dziesięć wyróżniających się wyglądem i historią drzew.

Można głosować m.in. na dęby przy Politechnice Bydgoskiej w Fordonie i przy ul. Moniuszki, klon przy Copernicanum UKW, platan przy Dworcu PKP i cypryśnik w parku Kazimierza Wielkiego. Do konkursu zgłoszone zostały też grusza pospolita na rogu ul. Magnuszewskiej i Wojska Polskiego oraz i magnolia przy al. Ossolińskich.



Konkurs organizuje Stowarzyszenie Modrzew - Monitoring Obywatelski Drzew. Po zakończeniu głosowania wyniki zostaną opublikowane 10 października na stronach bydgoskiedrzeworoku.pl oraz modrzew.org.pl. W ubiegłym roku zwyciężył dąb szypułkowy przy rondzie Grunwaldzkim.



Głosować można TUTAJ.

