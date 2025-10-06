„Naszą rolą jest dostarczenie amunicji, czy leków”. Wojskowa logistyka obchodzi 19. urodziny [zdjęcia]

Obchody w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy/fot.: Damian Klich
Odstraszać i być gotowym – ta myśl często przewijała się podczas uroczystości w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Jednostka obchodzi swoje 19. urodziny.
– Do konfliktu przygotowujemy się w sposób ciągły – mówił szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, generał Dariusz Mendrala.
– Główną rolą wojska jest odstraszanie. Doprowadzenie do sytuacji, w której potencjalny adwersarz nie podejmie działań zbrojnych przeciwko naszemu państwu. Tylko wtedy, kiedy odstraszanie zawiedzie, jako Inspektorat i służby logistyczne będziemy odgrywać ogromną rolę w zapewnieniu ciągłości prowadzenia operacji obronnej. W sposób, który będzie kosztowny dla naszego przeciwnika. To naszą rolą jest dostarczenie odpowiedniej ilości amunicji, środków bojowych, żywności, leków i materiałów medycznych. Wszystkiego, co jest potrzebne naszym żołnierzom, żeby bronić granic Rzeczypospolitej – dodał.
– Inspektorat Sił Wsparcia ma ogromne znaczenie. Bez właściwego zabezpieczenia logistycznego, bez przygotowania wojska do normalnego, codziennego funkcjonowania, żadne wojska operacyjne w dłuższym horyzoncie czasu nie byłyby w stanie zrealizować swoich zadań. Zabezpieczenie logistyczne odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie państwa – zaznaczył Stanisław Wziątek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe.
