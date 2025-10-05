Nie żyje Leszek Siekierski. Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy miał 64 lata

2025-10-05, 11:28  Redakcja
Leszek Siekierski był wieloletnim dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Leszek Siekierski był wieloletnim dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy

W sobotę (4 października) zmarł Leszek Siekierski, wieloletni dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy. O jego śmierci poinformowało liceum oraz bydgoski ratusz.

Leszek Siekierski przez całe życie zawodowe był związany z bydgoską oświatą. Pracę nauczyciela historii, po ukończeniu studiów na kierunku historia na UMK w Toruniu, rozpoczął we wrześniu 1986 roku w Szkole Podstawowej nr 10, w której pracował do 2000 roku. Przez kolejne dwa lata pracował w Gimnazjum nr 16, a od 2002 roku na stanowisku dyrektora w V Liceum Ogólnokształcącym.

– Był Człowiekiem wielkiego serca i ogromnego oddania, który całe swoje życie zawodowe poświęcił edukacji, kształtowaniu postaw młodych ludzi i budowaniu wspólnoty szkolnej. Od 23 lat z niesłabnącą pasją kierował naszą szkołą. Jego praca, mądrość i autorytet na zawsze pozostaną w naszej pamięci i sercach. Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim – napisała szkoła w swoich mediach społecznościowych.

W roku szkolnym 2022/2023, dzięki staraniom Dyrektora, powstała pierwsza w Bydgoszczy klasa o profilu psychologicznym z elementami pedagogiki i logopedii.



Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany m.in. nagrodami, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Bydgoszczy oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Bydgoszcz

Region

Tu ludzie walczą o swoje życie. Oddział Odwykowy Całobodowy w Toruniu obchodził 35-lecie [zdjęcia]

„Tu ludzie walczą o swoje życie”. Oddział Odwykowy Całobodowy w Toruniu obchodził 35-lecie [zdjęcia]

2025-10-05, 19:21
Seniorzy ostrzegają swoich rówieśników przed oszustami. Bydgoska policja przygotowuje spot [wideo]

Seniorzy ostrzegają swoich rówieśników przed oszustami. Bydgoska policja przygotowuje spot [wideo]

2025-10-05, 16:48
Walka o kolej w powiecie tucholskim. Spotkanie zwolenników przywrócenia połączenia do Koronowa

Walka o kolej w powiecie tucholskim. Spotkanie zwolenników przywrócenia połączenia do Koronowa

2025-10-05, 15:20
Dużo kobiecej, pozytywnej energii W Bydgoszczy odbył się Regionalny Kongres Kobiet

Dużo kobiecej, pozytywnej energii! W Bydgoszczy odbył się Regionalny Kongres Kobiet

2025-10-05, 12:39
Uwaga na grzyby Dwa przypadki ciężkich zatruć odnotowano w Kujawsko-Pomorskiem

Uwaga na grzyby! Dwa przypadki ciężkich zatruć odnotowano w Kujawsko-Pomorskiem

2025-10-05, 11:12
Wypadek na DK 10 koło Torunia. Jedna osoba nie żyje. Pięć zostało rannych [aktualizacja]

Wypadek na DK 10 koło Torunia. Jedna osoba nie żyje. Pięć zostało rannych [aktualizacja]

2025-10-05, 09:50
Śmiertelny wypadek pod Aleksandrowem Kujawskim. Mężczyzna został potrącony przez pociąg

Śmiertelny wypadek pod Aleksandrowem Kujawskim. Mężczyzna został potrącony przez pociąg

2025-10-05, 08:54
W Teatrze Baj Pomorski w Toruniu wystartował nabór do Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży

W Teatrze Baj Pomorski w Toruniu wystartował nabór do Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży

2025-10-04, 22:27
Seria potrąceń pieszych w Bydgoszczy i okolicy. Kilka osób trafiło do szpitala

Seria potrąceń pieszych w Bydgoszczy i okolicy. Kilka osób trafiło do szpitala

2025-10-04, 21:50

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę