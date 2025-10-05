Nie żyje Leszek Siekierski. Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy miał 64 lata

2025-10-05, 11:28 Redakcja

Leszek Siekierski był wieloletnim dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy

W sobotę (4 października) zmarł Leszek Siekierski, wieloletni dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy. O jego śmierci poinformowało liceum oraz bydgoski ratusz.

Leszek Siekierski przez całe życie zawodowe był związany z bydgoską oświatą. Pracę nauczyciela historii, po ukończeniu studiów na kierunku historia na UMK w Toruniu, rozpoczął we wrześniu 1986 roku w Szkole Podstawowej nr 10, w której pracował do 2000 roku. Przez kolejne dwa lata pracował w Gimnazjum nr 16, a od 2002 roku na stanowisku dyrektora w V Liceum Ogólnokształcącym.



– Był Człowiekiem wielkiego serca i ogromnego oddania, który całe swoje życie zawodowe poświęcił edukacji, kształtowaniu postaw młodych ludzi i budowaniu wspólnoty szkolnej. Od 23 lat z niesłabnącą pasją kierował naszą szkołą. Jego praca, mądrość i autorytet na zawsze pozostaną w naszej pamięci i sercach. Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim – napisała szkoła w swoich mediach społecznościowych.



W roku szkolnym 2022/2023, dzięki staraniom Dyrektora, powstała pierwsza w Bydgoszczy klasa o profilu psychologicznym z elementami pedagogiki i logopedii.







Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany m.in. nagrodami, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Bydgoszczy oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.