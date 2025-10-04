Nowa siedziba partii Konfederacja Korony Polski została oficjalnie otwarta w Bydgoszczy

2025-10-04, 15:50 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Otwarcie nowej siedziby partii Konfederacja Korony Polski w Bydgoszczy. / Fot. Natasza Trzebuchowska

Nowa siedziba mieście się przy ul. Kościuszki 27. W uroczystości uczestniczyli poseł Włodzimierz Skalik oraz europoseł Grzegorz Braun.

- Mając wiele optymizmu, widząc zagrożenia, ale także ogromne szanse, dziękuję za to otwarcie nowego etapu w działaniu Okręgu Wyborczego 4 Konfederacji Korony Polskiej ze stolicą w Bydgoszczy - mówi europoseł Grzegorz Braun.



- Okręg istniał od dłuższego czasu, ale w tej chwili robimy ponowne uruchomienie takich bezpośrednich działań. Będziemy starali się być bardziej aktywni - mówił Sławomir Ozdyk, przewodniczący bydgoskiego okręgu Konfederacji. - Rozrastamy się. Mamy obecnie około 300 członków i zarejestrowanych sympatyków. Stawiamy na akcje bezpośrednie.