W Teatrze Baj Pomorski w Toruniu wystartował nabór do Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży

2025-10-04, 22:27 Iwona Muszytowska-Rzeszotek / Redakcja

Teatr Baj Pomorski w Toruniu. / Fot. Tomasz Bielicki

XXI edycja tego wydarzenia odbędzie się w styczniu w przyszłym roku. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek oświatowych i artystycznych z całego województwa.

Uczestnicy (wiek od 6 do 19 lat) muszą przygotować małą formę teatralną wykorzystując dowolny gatunek literacki. Finaliści zostaną wyłonieni wyłonieni w drodze eliminacji wewnętrznych w placówkach.



- Przedmiotem ich rozważań mogą być różne teksty. Może być proza, dramat, poezja... A nawet jakiś mariaż tekstów - wyjaśnia Bartosz Adamski, kierownik literacki teatru. - Często pojawiają się autorzy, którzy figurują na liście lektur szkolnych. Jan Brzechwa, Julian Tuwim... Zawsze pojawia się też trochę klasyki. Dostojewski, Bułhakow. Tych form i wyborów artystycznych jest bardzo dużo.



Karty zgłoszeń do konkursu dostępne są na stronie Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 stycznia.