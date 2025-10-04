W Teatrze Baj Pomorski w Toruniu wystartował nabór do Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży

2025-10-04, 22:27  Iwona Muszytowska-Rzeszotek / Redakcja
Teatr Baj Pomorski w Toruniu. / Fot. Tomasz Bielicki

Teatr Baj Pomorski w Toruniu. / Fot. Tomasz Bielicki

XXI edycja tego wydarzenia odbędzie się w styczniu w przyszłym roku. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek oświatowych i artystycznych z całego województwa.

Uczestnicy (wiek od 6 do 19 lat) muszą przygotować małą formę teatralną wykorzystując dowolny gatunek literacki. Finaliści zostaną wyłonieni wyłonieni w drodze eliminacji wewnętrznych w placówkach.

- Przedmiotem ich rozważań mogą być różne teksty. Może być proza, dramat, poezja... A nawet jakiś mariaż tekstów - wyjaśnia Bartosz Adamski, kierownik literacki teatru. - Często pojawiają się autorzy, którzy figurują na liście lektur szkolnych. Jan Brzechwa, Julian Tuwim... Zawsze pojawia się też trochę klasyki. Dostojewski, Bułhakow. Tych form i wyborów artystycznych jest bardzo dużo.

Karty zgłoszeń do konkursu dostępne są na stronie Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 stycznia.

Mówi Bartosz Adamski, kierownik literacki Teatru Baj Pomorski.

Region

Seria potrąceń pieszych w Bydgoszczy i okolicy. Kilka osób trafiło do szpitala

Seria potrąceń pieszych w Bydgoszczy i okolicy. Kilka osób trafiło do szpitala

2025-10-04, 21:50
Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego przy toruńskim UMK. To już piętnasta edycja tej wyjątkowej inicjatywy

Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego przy toruńskim UMK. To już piętnasta edycja tej wyjątkowej inicjatywy

2025-10-04, 21:01
Pożar autobusu na dworcu autobusowym w Bydgoszczy. Ogień szybko ugaszono

Pożar autobusu na dworcu autobusowym w Bydgoszczy. Ogień szybko ugaszono

2025-10-04, 20:35
Ciężarówka potrąciła pieszego na DK10 w Sadkach koło Nakła. 57-letni mężczyzna trafił do szpitala

Ciężarówka potrąciła pieszego na DK10 w Sadkach koło Nakła. 57-letni mężczyzna trafił do szpitala

2025-10-04, 19:41
Bydgoskie Centrum Onkologii otrzyma 300 mln zł. Suma pozwoli rozbudować i zmodernizować placówkę [zdjęcia]

Bydgoskie Centrum Onkologii otrzyma 300 mln zł. Suma pozwoli rozbudować i zmodernizować placówkę [zdjęcia]

2025-10-04, 19:21
W podwłocławskim Choceniu gmina kazała ściąć Dąb Tysiąclecia. Mieszkańcy są oburzeni [zdjęcia]

W podwłocławskim Choceniu gmina kazała ściąć Dąb Tysiąclecia. Mieszkańcy są oburzeni [zdjęcia]

2025-10-04, 17:54
Miłośnicy gier komputerowych rywalizują w Toruniu w ramach turnieju e-Sport Gaming Kings [zdjęcia]

Miłośnicy gier komputerowych rywalizują w Toruniu w ramach turnieju e-Sport Gaming Kings [zdjęcia]

2025-10-04, 16:27
Nowa siedziba partii Konfederacja Korony Polski została oficjalnie otwarta w Bydgoszczy

Nowa siedziba partii Konfederacja Korony Polski została oficjalnie otwarta w Bydgoszczy

2025-10-04, 15:50
Tragiczny pożar w Tucholi. Nie żyje 45-latek znaleziony w mieszkaniu przy ulicy Stary Dworzec

Tragiczny pożar w Tucholi. Nie żyje 45-latek znaleziony w mieszkaniu przy ulicy Stary Dworzec

2025-10-04, 14:59

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę