Region
Takiej inwestycji w gminie Świecie jeszcze nie było. Rozpoczyna się budowa oczyszczalni ściekówMarcin Doliński/Redakcja 2025-10-02, 11:37
100 milionów złotych będzie kosztować budowa nowoczesnej i pierwszej w gminie Świecie oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest konieczna ze względu na unijne… Czytaj dalej »
„Głos mieszkańców obecny w podejmowanych decyzjach”. Inowrocław powołał rady społeczneRedakcja 2025-10-02, 10:44
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia Arkadiusza Fajoka oficjalnie zostały powołane rady społeczne. Jak przekazuje ratusz, „to nowa forma dialogu… Czytaj dalej »
„Internet w wielu kwestiach jest bezkarny”. „Rozmowa Dnia” o przemocy rówieśniczejMichał Słobodzian/Redakcja 2025-10-02, 09:00
Przemoc rówieśnicza może być fizyczna, psychiczna lub internetowa. Jak ją rozpoznać i w jaki sposób się przed nią bronić? Dlaczego tak ważne jest reagowanie… Czytaj dalej »
Lek dla pacjentek z rakiem piersi jest już refundowany. Interpelację złożyła Iwona KozłowskaDamian Klich/Redakcja 2025-10-02, 08:47
Od 1 października lek Phesgo jest refundowany. Przeznaczony jest dla pacjentek z rakiem piersi do stosowania w formie podskórnej. W sierpniu interpelację do… Czytaj dalej »
Rośnie zainteresowanie włocławskim budżetem obywatelskim. Pieniądze są - pomysły teżMarek Ledwosiński/Redakcja 2025-10-02, 07:55
Są dwa rekordy - największa w historii kwota: ponad 5,5 miliona złotych i największa liczba zgłoszonych projektów. Włocławski ratusz zakończył zbieranie… Czytaj dalej »
Truciciele i żywiciele, w kapeluszach i z podziemnym życiem. Grzybowa wystawa w Tucholi [zdjęcia]Marcin Doliński/Redakcja 2025-10-02, 07:00
Borowiki, muchomory, podgrzybki czy kurki to najbardziej znani bohaterowie 32. Wystawy Grzybów przygotowywanej od 1993 roku przez Tucholski Park Krajobrazowy… Czytaj dalej »
Inowrocław ma swojego powstańczego bohatera. To „Jędruś". Jest apel o pomnikRadosław Łączkowski/Redakcja 2025-10-01, 20:49
Działacze Konfederacji z Inowrocławia apelują do władz miasta o budowę pomnika najmłodszego powstańca warszawskiego - urodzonego w Inowrocławiu Andrzeja… Czytaj dalej »
Już nie raczkuje, a świętuje - roczek! Politycy podsumowują program „Aktywny Rodzic" w regionieDamian Klich/Redakcja 2025-10-01, 19:59
Tak zwane „babciowe' właśnie obchodzi roczek. Świadczenie odciąża rodziców i pozwala im wrócić do pracy. Program ma trzy warianty, obejmuje dzieci od… Czytaj dalej »
Zabytkowa Wieża Ciśnień ma „oko" na Bydgoszcz. Klikasz i widzisz miasto z góryAgata Raczek/Redakcja 2025-10-01, 17:43
Nowa atrakcja na Wieży Ciśnień w Bydgoszczy. Dzięki kamerze umieszczonej na dachu zabytkowej budowli, można oglądać miasto z lotu ptaka - przez całą … Czytaj dalej »
