W Bierzgłowie otwarto pierwsze w Polsce Muzeum Organisty. Tak prezentuje się jego wnętrze [zdjęcia]
Inspiracją do jego powstania była postać Jana Gulczyńskiego, człowieka wielkiego serca, który dzięki swojemu zaangażowaniu oraz ogromnej pasji do muzyki sakralnej, na stałe zapisał się w sercach wielu pokoleń wiernych lokalnej parafii.
- To będzie żywe muzeum. Będą dopisywani kolejni organiści. Mam wiele nagrań - zapowiada Bogusław Ziółkowski, kustosz nowego muzeum. - Dla dzieci przygotowaliśmy ofertę zajęć warsztatowych. Chcemy ich przybliżyć do tej historii.
- To pierwsze takie muzeum w Polsce i chyba w Europie. Nie trzeba wielkich miejsc, ale potrzebne są wielkie serca - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa. - Jan Gulczyński, który był pierwszym mieszkającym tutaj organistą, jeździł simsonem, miał pelisę z karakułami. Kiedyś to właśnie organista wypiekał opłatek.