W Bierzgłowie otwarto pierwsze w Polsce Muzeum Organisty. Tak prezentuje się jego wnętrze [zdjęcia]

2025-09-29, 07:50 Robert Duliński / Redakcja

Tak muzeum prezentuje się w środku. / Fot. Robert Duliński

Inspiracją do jego powstania była postać Jana Gulczyńskiego, człowieka wielkiego serca, który dzięki swojemu zaangażowaniu oraz ogromnej pasji do muzyki sakralnej, na stałe zapisał się w sercach wielu pokoleń wiernych lokalnej parafii.

- To będzie żywe muzeum. Będą dopisywani kolejni organiści. Mam wiele nagrań - zapowiada Bogusław Ziółkowski, kustosz nowego muzeum. - Dla dzieci przygotowaliśmy ofertę zajęć warsztatowych. Chcemy ich przybliżyć do tej historii.



- To pierwsze takie muzeum w Polsce i chyba w Europie. Nie trzeba wielkich miejsc, ale potrzebne są wielkie serca - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa. - Jan Gulczyński, który był pierwszym mieszkającym tutaj organistą, jeździł simsonem, miał pelisę z karakułami. Kiedyś to właśnie organista wypiekał opłatek.