Torunianie pamiętają o Polskim Państwie Podziemnym. Uroczystość pod obeliskiem

2025-09-26, 12:13  Monika Kaczyńska/Redakcja
Uroczystość upamiętniająca wydarzenia sprzed lat odbyła się pod toruńskim obeliskiem poświęconym „Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ–AK"/fot. Monika Kaczyńska

Uroczystość upamiętniająca wydarzenia sprzed lat odbyła się pod toruńskim obeliskiem poświęconym „Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ–AK"/fot. Monika Kaczyńska

86 lat temu powstało Polskie Państwo Podziemne. Uroczystość upamiętniająca wydarzenia sprzed lat odbyła się pod toruńskim obeliskiem poświęconym „Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ–AK".

- Był to fenomen w skali europejskiej - podkreśla Jan Wyrowiński, były wicemarszałek Senatu, członek Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. - Państwo Polskie, mimo że konstytucyjne władze Rzeczpospolitej dostały się na Zachód, istniało nadal wolą obywateli - Polaków, którzy nie przyjęli do wiadomości tego, co się stało we wrześniu 1939 roku. Cały czas żyli nadzieją na to, że polskie państwo znowu stanie się rzeczywistością.

- Od samego początku jesteśmy w tych uroczystościach - mówi Piotr Olecki z Fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowe Toruń. - Jest to jeden z ważniejszych dni w historii szczególnie Polskiego Państwa Podziemnego: powstanie Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Nasze muzeum ma wystawy poświęconą temu tematowi, a młodzi wolontariusze swoją pracą i działaniami starają się to kontynuować.

W ramach obchodów 86-lecia w sobotę, o godz. 17:00 w Kościele Garnizonowym zostanie odprawiona msza św.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

