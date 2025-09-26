Drewniane wsporniki wokół pomnika. Słynny bydgoski zabytek stoi teraz na placu budowy

2025-09-26, 10:50 Monika Siwak/Redakcja

Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Trójnożny żelbetonowy pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Bydgoszczy zyskał drewniane wsparcie. To ochrona - w parku przy pomniku rozpoczęła się budowa kolejnego zbiornika retencyjnego.

Widząc i słysząc prace na skwerze Leszka Białego przechodnie pytają, czy pomnik kojarzony z minionym systemem zniknie. Jak dowiedzieliśmy się od ekipy pracującej na miejscu - nie ma takich planów. Monumentalny postument został zabezpieczony przed drganiami ciężkich maszyn pracujących obok.



Rzeźba w stylu brutalistycznym zaprojektowana przez Stanisława Lejkowskiego została odsłonięta 22 lipca 1967, w związku z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Trzy wysokie nogi obiektu schodzą się w wieniec i rozchodzą jako trzy ramiona. Według pierwotnych planów centralnym elementem miał być trójnóg symbolizujący gniazdo, na którym lądował orzeł nawiązujący do legendy o Lechu, Czechu i Rusie.



Po 1989 roku co jakiś czas pojawiały się postulaty wyburzenia pomnika. Plany wywołały sprzeciw różnych środowisk. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Kilka lat temu wokół niego pojawiło się ogrodzenie.