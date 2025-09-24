Gdzie będzie można oddawać butelki i puszki? O systemie kaucyjnym w „Rozmowie Dnia”

2025-09-24, 08:58 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Hubert Różyk z Ministerstwa Klimatu i Środowiska/fot. materiały resortu

1 października wchodzi w życie system kaucyjny. Jak dokładnie będzie działał? O szczegółach mówił w PR PiK Hubert Różyk z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Gość „Rozmowy Dnia” podkreślał, że nie ma sensu zbieranie butelek już dziś, by po wejściu systemu w życie odebrać pieniądze za kaucję, butelki muszą mieć bowiem specjalne oznaczenie.



- Na butelce, czy puszce objętej systemem, będzie specjalna etykieta z napisem „kaucja” i wysokością tej kaucji – zapowiadał Hubert Różyk. - Systemem zostaną objęte butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów - przy ich zwrocie dostaniemy 50 groszy kaucji, puszki metalowe o pojemności do 1 litra - tutaj kaucja to też 50 groszy oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra - tutaj kaucja wynosi 1 zł. Kaucja zostanie naliczona przy kasie. (...)



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.



