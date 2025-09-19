Marika Popowicz-Drapała: Potrzebujemy świeżego narybku, musimy na niego zaczekać [Rozmowa Dnia]

2025-09-19, 09:01  Maciej Wilkowski/Redakcja
Gościem „Rozmowy Dnia” była Marika Popowicz-Drapała/fot.: Tomasz Kaźmierski

Gościem „Rozmowy Dnia” była Marika Popowicz-Drapała/fot.: Tomasz Kaźmierski

Czy świat nam odjechał? Dlaczego nie zdobywamy medali na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Tokio? Co naszemu regionowi da zorganizowanie halowego championatu w Toruniu. O tym rozmawialiśmy z Mariką Popowicz-Drapałą, lekkoatletką bydgoskiego Zawiszy, czterokrotną olimpijką i medalistką mistrzostw Europy.

– Problem jest złożony. Mamy sztywne dane. Nie mamy tego medalu, wciąż na niego czekamy i wszyscy żyjemy nadzieją, że on będzie. Szans jest coraz mniej. Z tego, co prześledziłam, nie jest tak, że jesteśmy źle przygotowani do tych mistrzostw – zaznaczyła Popowicz-Drapała. – Zajmujemy miejsca w finałach, czy blisko finałów. Część z zawodników bije rekordy życiowe. Ci, którzy odpadają, to jest odsetek. Zawsze jest to wkalkulowane, ale faktycznie brakuje nam gwiazd – dodała.

– Jednym z powodów jest fakt, że formuła „starych lisów” niestety już się wyczerpała i potrzebujemy młodego świeżego narybku. Chyba musimy jeszcze na niego zaczekać. Gdzieś zrobiła się dziura, którą musimy wypełnić i w Polsce na pewno mamy te talenty – mówiła Popowicz-Drapała.

Brakuje płynnego przejścia między zawodnikami, którzy kończą karierę, a ich następcami. – Myślę, że przespaliśmy ten moment, w którym lekkoatletyka była na fali, na szczycie i opierała się na medalistach (Igrzysk Olimpijskich 2020 – przyp.) z Tokio. Przespaliśmy ten moment, żeby pociągnąć ten dół. Uważam, że powinniśmy odwrócić piramidę. Nie wiem, czy tak było, ale patrząc z perspektywy my bardzo mocno skupialiśmy się na tych zwycięzcach. Przespaliśmy ten dół i myślę, że od tego musimy zacząć. Wiem, że to się dzieje. Powstało kilka programów dla młodych lekkoatletów. Myślę, że na przyszłych igrzyskach jeszcze może być nam trudno, ale mam nadzieje, że za osiem będziemy zbierać z tego żniwo i to będzie nasz czas.

PR PiK – Rozmowa Dnia – Marika Popowicz-Drapała

Region

Wykolejenie pociągu w Nowej Wsi Wielkiej. Droga powiatowa zablokowana [aktualizacja]

Wykolejenie pociągu w Nowej Wsi Wielkiej. Droga powiatowa zablokowana [aktualizacja]

2025-09-19, 08:31
Bydgoska szkoła podstawowa wśród najlepszych w Europie. Nagroda EITA promuje innowacje

Bydgoska szkoła podstawowa wśród najlepszych w Europie. Nagroda EITA promuje innowacje

2025-09-19, 07:00
Wataha wilków pod domami na bydgoskim Czyżkówku Są takie sygnały i nagrania

Wataha wilków pod domami na bydgoskim Czyżkówku? Są takie sygnały i nagrania

2025-09-18, 21:00
Samorząd województwa odkupi od Anwilu marinę żeglarską w Zarzeczewie. Cena Tajemnica

Samorząd województwa odkupi od Anwilu marinę żeglarską w Zarzeczewie. Cena? Tajemnica

2025-09-18, 19:52
Próbował ratować 24-letnią Klaudię z rąk oprawcy. Medal Thorunium dla pana Błażeja

Próbował ratować 24-letnią Klaudię z rąk oprawcy. Medal Thorunium dla pana Błażeja

2025-09-18, 19:06
Żałoba w domu piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego. Zmarła jego żona Edyta

Żałoba w domu piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego. Zmarła jego żona Edyta

2025-09-18, 18:34
Grupa Integracyjna Sił NATO działa od dekady. Jubileusz bydgoskiej jednostki [zdjęcia]

Grupa Integracyjna Sił NATO działa od dekady. Jubileusz bydgoskiej jednostki [zdjęcia]

2025-09-18, 18:15
Ukraina się broni, Białoruś i Rosja skończyły ćwiczenia wojskowe. Podajemy Wieści ze Wschodu

Ukraina się broni, Białoruś i Rosja skończyły ćwiczenia wojskowe. Podajemy „Wieści ze Wschodu"

2025-09-18, 18:15
Jutro już możemy nie mieć czasu. O bezpieczeństwie na Konwencie Powiatów w Ostromecku

„Jutro już możemy nie mieć czasu". O bezpieczeństwie na Konwencie Powiatów w Ostromecku

2025-09-18, 17:27

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę