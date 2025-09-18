Grupa Integracyjna Sił NATO działa od dekady. Jubileusz bydgoskiej jednostki [zdjęcia]

2025-09-18, 18:15  Redakcja
Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce świętuje 10-lecie istnienia.Uroczystość odbyła się 18 września w Bydgoszczy, na terenie kompleksu wojskowego „Rejewski Barracks”/fot. nadesłane

Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce świętuje 10-lecie istnienia.Uroczystość odbyła się 18 września w Bydgoszczy, na terenie kompleksu wojskowego „Rejewski Barracks”/fot. nadesłane

Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce świętuje 10-lecie istnienia.
- Została utworzona z konieczności, w następstwie nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, która zmieniła krajobraz bezpieczeństwa w Europie – podkreślił dowódca Grupy Integracyjnej Sił NATO w Polsce, kmdr. Jarosław Kutka.

Uroczystość odbyła się 18 września w Bydgoszczy, na terenie kompleksu wojskowego „Rejewski Barracks”.

- W ciągu ostatniej dekady Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce stała się prawdziwym centrum wiedzy specjalistycznej, miejscem, w którym łączą się systemy, informacje i szkolenia. Jesteśmy łącznikiem między NATO, a krajem-gospodarzem - mówił dowódca Grupy.

- Podczas szczytu w Walii w 2014 roku, NATO zareagowało zdecydowanie, tworząc NFIU wzdłuż wschodniej flanki – od Estonii na północy po Bułgarię na południu. Jednostki te utwierdziły sojuszników w przekonaniu o determinacji NATO do ochrony wspólnego bezpieczeństwa- - dodał kmdr. Kutka.

NFIU POL było jedną z sześciu pierwszych tego typu jednostek powstałych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie jest ich osiem, a mieszczą się w Bułgarii, Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Rumunii, Słowacji i Węgrzech. Te niewielkie, wielonarodowe dowództwa zostały utworzone w celu wsparcia działalności sił sojuszniczych.

- W ramach struktury sił NATO jednostki te budują i utrzymują sieci kontaktów między narodowymi, a sojuszniczymi partnerami, tworząc zaufanie i wspólne zrozumienie, które są niezbędne w naszej pracy - kontynuował dowódca jednostki.

Zlokalizowana w Bydgoszczy, mieście, które rozpoznawane jest jako „polska stolica NATO”, Grupa Integracyjna jest częścią szerszego centrum instytucji sojuszniczych, w tym: Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre, JFTC), Centrum Eksperckiego Policji Wojskowej NATO (NATO Military Police Centre of Excellence), 3 Batalionu Łączności NATO (3rd NATO Signal Batallion), Zespół Wsparcia Teleinformatycznego NATO w Bydgoszczy (NATO Communications and Information Agency CIS Support Unit) oraz najmłodsze z nich Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (Joint Analysis, Training And Education Centre).

- Największa siła NATO nie leży w ilości uzbrojenia, a w spójności, zaufaniu i jedności (…) Wasz profesjonalizm, poświęcenie i służba stanowią podstawę naszego sukcesu i dumę całego Sojuszu. Jesteście sercem tej jednostki. Szanowni goście – jesteście naszymi partnerami w tej misji. Wasza obecność jest tego wyrazem - zaznaczył w swoim przemówieniu komandor, dziękując podległymi żołnierzom oraz przybyłym gościom.

W uroczystości obok dowódców i żołnierzy wzięli udział przedstawiciele władz Bydgoszczy - wiceprezydent Mirosław Kozłowicz i województwa - wicewojewoda Piotr Hemmerling.

Bydgoszcz
Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce świętuje 10-lecie istnienia.Uroczystość odbyła się 18 września w Bydgoszczy, na terenie kompleksu wojskowego „Rejewski Barracks”/fot. nadesłane Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce świętuje 10-lecie istnienia.Uroczystość odbyła się 18 września w Bydgoszczy, na terenie kompleksu wojskowego „Rejewski Barracks”/fot. nadesłane Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce świętuje 10-lecie istnienia.Uroczystość odbyła się 18 września w Bydgoszczy, na terenie kompleksu wojskowego „Rejewski Barracks”/fot. nadesłane Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce świętuje 10-lecie istnienia.Uroczystość odbyła się 18 września w Bydgoszczy, na terenie kompleksu wojskowego „Rejewski Barracks”/fot. nadesłane Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce świętuje 10-lecie istnienia.Uroczystość odbyła się 18 września w Bydgoszczy, na terenie kompleksu wojskowego „Rejewski Barracks”/fot. nadesłane Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce świętuje 10-lecie istnienia.Uroczystość odbyła się 18 września w Bydgoszczy, na terenie kompleksu wojskowego „Rejewski Barracks”/fot. nadesłane Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce świętuje 10-lecie istnienia.Uroczystość odbyła się 18 września w Bydgoszczy, na terenie kompleksu wojskowego „Rejewski Barracks”/fot. nadesłane

Region

Wataha wilków pod domami na bydgoskim Czyżkówku Są takie sygnały i nagrania

Wataha wilków pod domami na bydgoskim Czyżkówku? Są takie sygnały i nagrania

2025-09-18, 21:00
Samorząd województwa odkupi od Anwilu marinę żeglarską w Zarzeczewie. Cena Tajemnica

Samorząd województwa odkupi od Anwilu marinę żeglarską w Zarzeczewie. Cena? Tajemnica

2025-09-18, 19:52
Próbował ratować 24-letnią Klaudię z rąk oprawcy. Medal Thorunium dla pana Błażeja

Próbował ratować 24-letnią Klaudię z rąk oprawcy. Medal Thorunium dla pana Błażeja

2025-09-18, 19:06
Żałoba w domu piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego. Zmarła jego żona Edyta

Żałoba w domu piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego. Zmarła jego żona Edyta

2025-09-18, 18:34
Ukraina się broni, Białoruś i Rosja skończyły ćwiczenia wojskowe. Podajemy Wieści ze Wschodu

Ukraina się broni, Białoruś i Rosja skończyły ćwiczenia wojskowe. Podajemy „Wieści ze Wschodu"

2025-09-18, 18:15
Jutro już możemy nie mieć czasu. O bezpieczeństwie na Konwencie Powiatów w Ostromecku

„Jutro już możemy nie mieć czasu". O bezpieczeństwie na Konwencie Powiatów w Ostromecku

2025-09-18, 17:27
Powoli zbliża się czas kwesty na bydgoskich cmentarzach. TMMB poszukuje wolontariuszy

Powoli zbliża się czas kwesty na bydgoskich cmentarzach. TMMB poszukuje wolontariuszy

2025-09-18, 16:47
Włocławek: Innowacyjne Centrum Edukacji powstanie w zabytkowym budynku dawnego żydowskiego szpitala

Włocławek: Innowacyjne Centrum Edukacji powstanie w zabytkowym budynku dawnego żydowskiego szpitala

2025-09-18, 15:53
Uczą się rozpoznawać grzyby i zapraszają na grzybobranie z sanepidem [zdjęcia wideo]

Uczą się rozpoznawać grzyby i zapraszają na grzybobranie z sanepidem [zdjęcia + wideo]

2025-09-18, 14:01

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę