Grupa Integracyjna Sił NATO działa od dekady. Jubileusz bydgoskiej jednostki [zdjęcia]

Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce świętuje 10-lecie istnienia.Uroczystość odbyła się 18 września w Bydgoszczy, na terenie kompleksu wojskowego „Rejewski Barracks"

- Została utworzona z konieczności, w następstwie nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, która zmieniła krajobraz bezpieczeństwa w Europie – podkreślił dowódca Grupy Integracyjnej Sił NATO w Polsce, kmdr. Jarosław Kutka.

Uroczystość odbyła się 18 września w Bydgoszczy, na terenie kompleksu wojskowego „Rejewski Barracks”.



- W ciągu ostatniej dekady Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce stała się prawdziwym centrum wiedzy specjalistycznej, miejscem, w którym łączą się systemy, informacje i szkolenia. Jesteśmy łącznikiem między NATO, a krajem-gospodarzem - mówił dowódca Grupy.



- Podczas szczytu w Walii w 2014 roku, NATO zareagowało zdecydowanie, tworząc NFIU wzdłuż wschodniej flanki – od Estonii na północy po Bułgarię na południu. Jednostki te utwierdziły sojuszników w przekonaniu o determinacji NATO do ochrony wspólnego bezpieczeństwa- - dodał kmdr. Kutka.



NFIU POL było jedną z sześciu pierwszych tego typu jednostek powstałych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie jest ich osiem, a mieszczą się w Bułgarii, Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Rumunii, Słowacji i Węgrzech. Te niewielkie, wielonarodowe dowództwa zostały utworzone w celu wsparcia działalności sił sojuszniczych.



- W ramach struktury sił NATO jednostki te budują i utrzymują sieci kontaktów między narodowymi, a sojuszniczymi partnerami, tworząc zaufanie i wspólne zrozumienie, które są niezbędne w naszej pracy - kontynuował dowódca jednostki.



Zlokalizowana w Bydgoszczy, mieście, które rozpoznawane jest jako „polska stolica NATO”, Grupa Integracyjna jest częścią szerszego centrum instytucji sojuszniczych, w tym: Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre, JFTC), Centrum Eksperckiego Policji Wojskowej NATO (NATO Military Police Centre of Excellence), 3 Batalionu Łączności NATO (3rd NATO Signal Batallion), Zespół Wsparcia Teleinformatycznego NATO w Bydgoszczy (NATO Communications and Information Agency CIS Support Unit) oraz najmłodsze z nich Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (Joint Analysis, Training And Education Centre).



- Największa siła NATO nie leży w ilości uzbrojenia, a w spójności, zaufaniu i jedności (…) Wasz profesjonalizm, poświęcenie i służba stanowią podstawę naszego sukcesu i dumę całego Sojuszu. Jesteście sercem tej jednostki. Szanowni goście – jesteście naszymi partnerami w tej misji. Wasza obecność jest tego wyrazem - zaznaczył w swoim przemówieniu komandor, dziękując podległymi żołnierzom oraz przybyłym gościom.



W uroczystości obok dowódców i żołnierzy wzięli udział przedstawiciele władz Bydgoszczy - wiceprezydent Mirosław Kozłowicz i województwa - wicewojewoda Piotr Hemmerling.