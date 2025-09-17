Antoni K., syn byłego prezesa TVP miał zgwałcić małoletnią. Prokuratura w Toruniu postawiła zarzut

2025-09-17, 15:59  Michał Zaręba/IAR/Redakcja
Prokuratura w Toruniu/fot. archiwum/KMP Toruń

Prokuratura w Toruniu/fot. archiwum/KMP Toruń

Zarzut trzykrotnego zgwałcenia małoletniej usłyszał syn byłego prezesa TVP. Antoni K. został w środę (17 września) przesłuchany w toruńskiej prokuraturze. Nie przyznał się do winy. Wcześniej sprawa była dwukrotnie umarzana. Do zdarzenia miało dojść 16 lat temu.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, zakaz opuszczania kraju, dozór Policji połączony z obowiązkiem informowania o każdej zmianie miejsca pobytu, a także zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 50 metrów. Mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Antoni K. nie przyznał się do przedstawionego zarzutu i złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Podczas przesłuchania podejrzany korzystał z pomocy dwóch obrońców. Obecny był także pełnomocnik pokrzywdzonej.

Stosownie do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, podejrzany został zbadany przez biegłych psychiatrów, psychologa oraz biegłego seksuologa.

Do przestępstwa miało dojść w 2009 roku w Gdańsku oraz Danielinie. Pokrzywdzona Magdalena N., w chwili zdarzenia nie miała ukończonych 15 lat.

Śledztwo jest przedłużone do 23 grudnia 2025 roku.

Mówi prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu

Toruń

Region

Przesunęli samochód, żeby tramwaj mógł przejechać. Tak parkują na ul. Gdańskiej [ZOBACZ]

Przesunęli samochód, żeby tramwaj mógł przejechać. Tak parkują na ul. Gdańskiej [ZOBACZ!]

2025-09-17, 16:00
Na ponad 40 bydgoskich przejściach będzie jaśniej. Miasto zakłada nowe lampy [lista miejsc]

Na ponad 40 bydgoskich przejściach będzie jaśniej. Miasto zakłada nowe lampy [lista miejsc]

2025-09-17, 15:42
Uwaga Na budowie w Toruniu znaleziono pocisk artyleryjski. Przyjechali saperzy [AKTUALIZACJA]

Uwaga! Na budowie w Toruniu znaleziono pocisk artyleryjski. Przyjechali saperzy [AKTUALIZACJA]

2025-09-17, 14:44
Inni kierowcy zatrzymali pijanego 43-latka. Miał ponad 3 promile i prowadził samochód

Inni kierowcy zatrzymali pijanego 43-latka. Miał ponad 3 promile i prowadził samochód!

2025-09-17, 14:19
Ewakuacja szkoły, budowa przesłony. Ćwiczenia Wysoka Fala 25 w Ciechocinku [zdjęcia, wideo]

Ewakuacja szkoły, budowa przesłony. Ćwiczenia „Wysoka Fala 25" w Ciechocinku [zdjęcia, wideo]

2025-09-17, 12:34
Kwiaty, modlitwa i jedzenie inspirowane kuchnią wojenną. Obchody 86. rocznicy agresji ZSRR na Polskę

Kwiaty, modlitwa i jedzenie inspirowane kuchnią wojenną. Obchody 86. rocznicy agresji ZSRR na Polskę

2025-09-17, 11:37
Każdy z nas korzysta z ich badań Bydgoski zjazd zootechników, debatują o hodowli zwierząt

Każdy z nas korzysta z ich badań! Bydgoski zjazd zootechników, debatują o hodowli zwierząt

2025-09-17, 10:45
Prof. Magdalena Mateja o dezinformacji. Spanikowanym społeczeństwem łatwiej manipulować [Rozmowa Dnia]

Prof. Magdalena Mateja o dezinformacji. „Spanikowanym społeczeństwem łatwiej manipulować" [Rozmowa Dnia]

2025-09-17, 08:58
Włocławek robi przegląd schronów z czasów zimnej wojny. W planie modernizacja

Włocławek robi przegląd schronów z czasów „zimnej wojny". W planie modernizacja

2025-09-16, 20:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę