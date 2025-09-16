Trwa Europejski Tydzień Mobilności. Aktywni mogą zdobyć wirtualne odznaki i wziąć udział w losowaniu nagród

2025-09-16, 15:02  Damian Klich / Redakcja
We wtorek (16.09) wystartowała też rywalizacja w ramach miejskiej akcji „Do pracy jadę rowerem". / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Święto obchodzone jest od 16 do 22 września w całej Europie. Ideą jest porzucenie samochodu na rzecz spaceru, roweru lub hulajnogi. Wszystko dla zdrowia i środowiska.

- Do ruchu ma nas zachęcić aplikacja Aktywne Miasta - mówi Tomasz Dobrowolski z Urzędu Miasta Bydgoszczy. - To narzędzie, które monitoruje naszą aktywność fizyczną. Aplikacja jest bezpłatna. Od 16 do 19 września można zdobyć od nas wirtualną odznakę. Wystarczy pokonać 5 km w ciągu dnia. Dzięki takiej odznace, można potem wziąć udział w losowaniu nagród, m.in. gadżetów promocyjnych oraz voucherów o wartości 1000 zł do www.centrumrowerowe.pl.

- W ramach święta trwają również Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - mówi komisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Od początku tego roku na drogach województwa kujawsko-pomorskiego zginęło 66 osób. Głównym powodem była nadmierna prędkość. My wciąż się gdzieś spieszymy, wciskamy ten pedał gazu.

  • Policjanci planują wzmożone kontrole na drogach w czwartek (18.09).
  • Urząd Miasta Bydgoszczy zaprasza również na sobotni rajd rowerowy (20.09), który rozpocznie się przed ratuszem o godzinie 10.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz

Region

