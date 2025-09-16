Kolejne projekty z unijnym dofinansowaniem. Wsparcie dla strażaków i środki na opiekę medyczną

W Urzędzie Marszałkowskim wręczono kolejne umowy z unijnym dofinansowaniem/fot.: Mikołaj Kuras dla UMWKP
Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu, inwestycje w zdrowie, modernizacja budynków użyteczności publicznej. W Urzędzie Marszałkowskim wręczono kolejne umowy z unijnym dofinansowaniem. Wśród projektów m.in. rozbudowa budynku OSP w Trzebczu Szlacheckim.
– Obecnie mamy tylko jeden boks garażowy i szatnię, wszystko w jednym. Jest bardzo ciasno, nie mamy miejsca. Inwestycja po części jest już rozpoczęta. Te środki pozwolą nam ukończyć tę inwestycję. Będziemy posiadać trzy boksy garażowe, szatnię i salę na zajęcia z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi. Będziemy mieć super warunki do tego, by się rozwijać i nieść pomoc innym – podkreślił Jarosław Kuzioła, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebczu Szlacheckim.
– Zakupimy nowe Holtery, a teraz oczekiwanie na badania holterowskie trochę trwa. Chcemy zainwestować przede wszystkim w kardiologię, bo mamy bardzo dobrych kardiologów. Mieszkańcy Torunia i okolic będą mogli z tego korzystać. Urządzenie do prób wysiłkowych i EKG. Co najważniejsze w dzisiejszych czasach, to oprogramowanie do tego wszystkiego i odpowiednie przechowywanie danych – dodała Lidia Jaskulska-Grzechowiak z Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (na lata 2021-2027). Łączna kwota dofinansowania 21 projektów to ponad 18,5 miliona złotych. Wręczono też trzy umowy zawarte w ramach Krajowego Programu Odbudowy z obszaru gospodarki wodno-ściekowej.
