Zabytkowa willa w Grudziądzu odzyska swój blask. Rozpoczął się kolejny etap prac

2025-09-08, 09:32 Marcin Doliński/Redakcja

Rozpoczął się kolejny etap prac w Willi Victoriusa w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński, archiwum

Willa Victoriusa w Grudziądzu zmienia swoje oblicze. W zabytkowym budynku rozpoczął się drugi etap prac modernizacyjnych. Koszt inwestycji to prawie pięć milionów złotych. W gmachu ma powstać Liceum Sztuk Plastycznych.

Drugi etap prac zakłada zabezpieczenie budynku przed zimą. Wykonawca remontuje dach, wstawia nowe okna i drzwi.



– Aktualnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, wymianą więźby dachowej, czy też wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budynku głównego Willi Victoriusa. Na podstawie tej dokumentacji wykonywane będą prace remontowe przystosowujące budynek na potrzeby Liceum Sztuk Plastycznych – podkreśla Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.



Projekt zakłada powstanie sal lekcyjnych, pracowni naukowych i galerii wystawienniczej. Prace remontowe wewnątrz obiektu mają rozpocząć się w przyszłym roku.



Willa Victoriusa została zbudowana pod koniec XIX wieku i jest wpisana do rejestru zabytków.