Bydgoszcz. Poszukiwani chętni do akcji „Do pracy jadę rowerem". Czekają nagrodyDamian Klich / Redakcja 2025-08-30, 18:25
Zgłoszenia przyjmowane są z terenu całej Metropolii Bydgoszcz. Jak rywalizować po przystąpieniu do akcji? Czytaj dalej »
Śmiertelny wypadek w Papowie Toruńskim w gminie ŁysomiceRedakcja 2025-08-30, 16:57
Droga wojewódzka jest zablokowana - na miejscu po godz. 15.50 zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba zginęła, druga trafiła do szpitala Czytaj dalej »
„Lato w rytmie PiK-a". Trwa wielki finał akcji w Kijewie Królewskim [zdjęcia]Redakcja 2025-08-30, 16:40
Gromee oraz Blue Cafe zagrają na zakończenie naszej wakacyjnej akcji. Przygotowaliśmy również wiele pozamuzycznych atrakcji. Czytaj dalej »
VI Marsz Równości przeszedł ulicami Torunia [zdjęcia i wideo]Robert Duliński / PAP / Redakcja 2025-08-30, 15:37
„Tęcza, boa, antyfaszyzm” - tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia nawiązywały do głównych praw społeczności LGBTQIA+ oraz sprzeciwu wobec nienawiści… Czytaj dalej »
Solankowy Koszmar w Inowrocławiu. Do mety dotarli najwytrwalsi [zdjęcia]Marcin Glapiak / Redakcja 2025-08-30, 13:54
Dźwigają worki z piaskiem, brodzą w błocie i wspinają się na specjalnie zaprojektowane ściany. To przeszkody, jakie pokonują w niedzielę (30.08) uczestnicy… Czytaj dalej »
„Represje ludzi odpychały". 45 lat od podpisania porozumień sierpniowychMichał Zaręba / Redakcja 2025-08-30, 10:55
W Przysieku odbyło się tradycyjne spotkanie działaczy „Solidarności' i antykomunistycznej opozycji demokratycznej. Czytaj dalej »
Na bydgoskim Okolu o bezpieczeństwie uczniów. Spotkanie radnych i służbMarcin Kupczyk/Redakcja 2025-08-30, 09:30
„Bezpieczna Droga Do Szkoły'- pod takim hasłem odbyło się spotkanie na bydgoskim Okolu. Osiedlowi radni zaprosili przedstawicieli policji, straży miejskiej… Czytaj dalej »
Włocławek potrafił rozwiązać problem z tekstyliami. Odzież będzie odbierana na osiedlachAgnieszka Marszał/Redakcja 2025-08-29, 17:20
Dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka - na osiedlach będą prowadzone cykliczne zbiórki odzieży i odpadów tekstylnych. To odpowiedź na prośby włocławian… Czytaj dalej »
Dworzec w Mogilnie - nowoczesny styl w zabytkowej szacie. Przebudowa zakończona [zdjęcia]Redakcja 2025-08-29, 16:31
Polskie Koleje Państwowe S.A. zakończyły remont dworca w Mogilnie. Pochodzący z 1871 roku budynek, odzyskał swój historyczny wygląd. Dzięki zlikwidowaniu… Czytaj dalej »
