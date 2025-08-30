VI Marsz Równości przeszedł ulicami Torunia [zdjęcia i wideo]
„Tęcza, boa, antyfaszyzm” - tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia nawiązywały do głównych praw społeczności LGBTQIA+ oraz sprzeciwu wobec nienawiści i faszyzmu.
Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na brak formalizacji związków jednopłciowych, w tym związków partnerskich, ochronę tzw. tęczowych rodzin oraz procedury tranzycyjne.
- Dzisiaj maszerujemy, aby pokazać, że nadal jesteśmy; że po zmianie rządu nadal nie przysługują nam żadne prawa obywatelskie; że nasze rodziny nie są zabezpieczone, pomimo iż prowadzimy takie samo życie jak reszta społeczeństwa - twierdzą uczestnicy marszu.
- Ważne jest wspieranie mniejszości. Trzeba pokazać zwykłym ludziom, że osoby LGBT istnieją - mówią.
Masz równości odbywał się w asyście policji.