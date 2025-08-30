VI Marsz Równości przeszedł ulicami Torunia [zdjęcia i wideo]

2025-08-30, 15:37 Robert Duliński / Redakcja

Ulicami Torunia przeszedł VI Marsz Równości. / Fot. Robert Duliński

„Tęcza, boa, antyfaszyzm” - tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia nawiązywały do głównych praw społeczności LGBTQIA+ oraz sprzeciwu wobec nienawiści i faszyzmu.

Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na brak formalizacji związków jednopłciowych, w tym związków partnerskich, ochronę tzw. tęczowych rodzin oraz procedury tranzycyjne.



- Dzisiaj maszerujemy, aby pokazać, że nadal jesteśmy; że po zmianie rządu nadal nie przysługują nam żadne prawa obywatelskie; że nasze rodziny nie są zabezpieczone, pomimo iż prowadzimy takie samo życie jak reszta społeczeństwa - twierdzą uczestnicy marszu.



- Ważne jest wspieranie mniejszości. Trzeba pokazać zwykłym ludziom, że osoby LGBT istnieją - mówią.



Masz równości odbywał się w asyście policji.

Relacja Roberta Dulińskiego