Rondo pinezkowe zamiast sygnalizacji. Zmiany przy moście stalowym we Włocławku

To rozwiązanie testowe, przed przebudową. - Rondo pinezkowe jest to rondo z wyspą przejezdną – na wszelki wypadek, gdyby miało się okazać, że przy obecnej geometrii byłby problem z autobusem, które będzie jechał z ul. Wyszyńskiego w ul. Brzeską lub odwrotnie - mówi Paweł Żyżelewicz, dyrektor Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta. - W tym miejscu tworzą się zatory drogowe i od strony Wyszyńskiego, i od strony mostu, na ul. Brzeskiej. To rozwiązanie ma nam odpowiedzieć na pytanie, czy projekt, który jest już gotowy, uwzględniający przebudowę pewnych elementów geometrii drogi, ma szansę sprawdzić się, czy trzeba będzie coś zmienić – tłumaczy. Testy nowej organizacji ruchu mają potrwać miesiąc.

