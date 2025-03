Zmarł ks. prałat Adam Kątny, wieloletni proboszcz parafii w Więcborku i Występie

Wprowadzenie trumny z ciałem zmarłego Kapłana w poniedziałek, 10 marca, o godz. 18.00 w parafii Więcborku. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Włodarczyka rozpoczną się we wtorek, 11 marca, o godz. 13.00 (poprzedzone modlitwą różańcową o godz. 12.30) w kościele w Więcborku. Po nich odprowadzenie na cmentarz w Więcborku. Adam Kątny urodził się 16 czerwca 1953 roku w Bydgoszczy. Po ukończeniu liceum w 1972 roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia diakonatu przyjął 25 czerwca 1977 roku z rąk biskupa Jana Michalskiego, a kapłańskie 15 kwietnia 1978 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski – w Gnieźnie. Jako wikariusz posługiwał we wspólnotach: Świętej Trójcy w Łobżenicy (1978), św. Marcina Biskupa w Szubinie (1978-1980), Matki Boskiej Ostrobramskiej w Bydgoszczy (1980-1981), NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy (1981-1986), Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy (1986), Świętej Trójcy w Bydgoszczy (1986-1992) oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią (1992-1993). Był proboszczem parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Występie (1993-2005) oraz Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku (2005-2017). Mieszkał w Domu Księży Emerytów św. Jana Pawła II w Bydgoszczy. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie.

