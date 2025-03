Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu pod skrzydłami ministerstwa. Decyzję podjęli radni

Anwil przyznał w komunikacie, że doszło do nieplanowanego zatrzymania instalacji kwasu azotowego, co spowodowało pojawienie się rdzawego dymu z komina. Wdrożono… Czytaj dalej »

– Strategicznie stanowi to wsparcie tej szkoły. Daje duże możliwości rozwoju w wielu aspektach, także doposażenia rozwoju o nowe kierunki. Chociażby technik hodowca koni. Chcielibyśmy, aby szkolnictwo branżowe w Grudziądzu było na bardzo wysokim poziomie, żeby było konkurencyjnie w stosunku do innych ośrodków – mówił Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. – Krok w bardzo dobrym kierunku. To stwarza ogromne szanse rozwojowe dla szkoły. Ministerstwo będzie w stanie zainwestować o wiele większe pieniądze niż samorząd grudziądzki – zaznaczył Szymon Gurbin, przewodniczący Rady Miejskiej w Grudziądzu. – Myślę, że wiadomość jest dobra dla szkoły. Tak powinno być, że będzie więcej pieniędzy na rozwój – wskazał Arkadiusz Wojciechowski, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Szkoła będzie zarządzania przez ministerstwo od 1 stycznia 2026 roku.

