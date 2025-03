Sześć mln zł z KPO dla inowrocławskiego szpitala. „Interna” przejdzie remont

2025-03-05, 19:44 Marcin Glapiak/Redakcja

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu/Facebook

Szpital Wielospecjalistycznyw Inowrocławiu otrzyma blisko sześć milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze te pozwolą zmodernizować tamtejszą internę, powstanie zakład opieki długoterminowej.

– Przede wszystkim chcemy zmodernizować ten oddział tak, aby powstały sale dwu-, góra trzyłóżkowe – to jest priorytet – mówił naczelny lekarz inowrocławskiego szpitala Bartosz Jakub Myśliwiec. – Chcielibyśmy w ramach tego projektu także stworzyć osobne węzły sanitarne – to jest ważne chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemiologicznego; także chcielibyśmy przekształcić cześć tego oddziału, dostosowując do warunków zakładu opieki długoterminowej, czyli krótko mówiąc salę dziennego pobytu, gdzie pacjent mógłby razem z innymi pacjentami spożywać posiłek czy mieć odpowiednie zajęcia terapeutyczne – wskazał.



Czasu na przebudowanie „interny” nie zostało dużo, bo projekt modernizacji musi być zrealizowany do końca przyszłego roku.



Lecznica ubiega się też o środki na utworzenie oddziału onkologicznego. Więcej w relacji poniżej.