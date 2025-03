Jelenie tracą poroże, ale nie wszędzie można je zbierać. Leśnicy i policjanci ruszają w teren

Potwierdziły się wstępne ustalenia lekarzy - przyczyną nagłego zgonu trzymiesięcznego dziecka, do którego doszło przed tygodniem we Włocławku, był zespół… Czytaj dalej »

Obecnie trwa sezon zrzucania przez jelenie poroża. - Można je zabrać do domu, jednak pod warunkiem, że zostało znalezione w dozwolonym miejscu, a nie tam, gdzie nie powinniśmy wchodzić - tłumaczy Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. - Nie wolno wchodzić na przykład na tereny rezerwatów, parków narodowych, ostoi zwierzyny, środowisk rzek i potoków, a także lasów nadleśnictw, czyli upraw leśnych do 4 metrów wysokości. Absolutnie nie wolno płoszyć zwierząt, żeby uzyskać taki zrzut - żeby na przykład biegnąc, zwierzęta zahaczały o jakieś przeszkody i traciły poroże. Za takie zachowanie może zostać nałożony mandat lub grzywna. Akcja ma charakter ogólnopolski, weźmie w niej udział około 1000 strażników leśnych.

