Po sekcji zwłok niemowlęcia w domu dziecka we Włocławku. Dlaczego dziecko zmarło?

Do wycieku gazu doszło w rejonie stacji Orlen i cmentarza św. Wincentego à Paulo. Na kamerach ITS można zauważyć, że ruch został zablokowany. Służby… Czytaj dalej »

Do tragedii doszło tydzień temu, nad ranem w jednym z włocławskich domów dziecka. Personel placówki, jak wykazało śledztwo prokuratora, natychmiast rozpoczął reanimację i wezwał ratowników medycznych. Niestety, niemowlęcia nie udało się uratować. Śmierć łóżeczkowa to najczęstsza przyczyna zgonu niemowląt do pierwszego roku życia. Mechanizm schorzenia nie jest rozpoznany. Najnowsze badania wskazują na wady rozwojowe centralnego układu nerwowego.

Śmierć łóżeczkowa to najczęstsza przyczyna zgonu niemowląt do pierwszego roku życia/fot. Pixabay

