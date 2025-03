Włocławskie przedszkola czekają na dzieci. Zapisy na dwa tysiące miejsc. Ratusz stawia na sport

Do wycieku gazu doszło w rejonie stacji Orlen i cmentarza św. Wincentego à Paulo. Na kamerach ITS można zauważyć, że ruch został zablokowany. Służby… Czytaj dalej »

W przyszłym sezonie nowość – zajęcia sportowe dla przedszkolaków, prowadzone pod patronatem włocławskich klubów i stowarzyszeń sportowych. Marek Wódecki, dyrektor Wydziału Edukacji włocławskiego ratusza poinformował, że będą to zajęcia w kilkunastu dyscyplinach sportowych – między innymi: karate, judo, pływanie, koszykówka, czy piłka ręczna. – Te patronaty będą polegać na tym, że stowarzyszenia i kluby z terenów Włocławka będą prowadziły nieodpłatne zajęcia dla przedszkolaków. W porozumieniu z dyrektorami przedszkoli te zajęcia będą realizowane przynajmniej raz w tygodniu. Jak powiedziałem, będzie to kwestia podpisanego porozumienia pomiędzy dyrektorem przedszkola a stowarzyszeniem sportowym. Oczywiście będą to również wyjścia na duże imprezy sportowe, które będą organizowane przez te stowarzyszenia – dodał Wódecki. Zajęcia sportowe w przedszkolach będą całkowicie darmowe.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.