Będzie nowy system i „elektryki” do wypożyczenia. Toruński rower miejski od kwietnia

2025-03-01, 07:51 Michał Zaręba/Redakcja

W nowym systemie rowery nie będą musiały być już przypinane do stacji/fot. MZD w Toruniu

Torunianie muszą jeszcze poczekać na rower miejski. System miał zacząć działać w marcu, najprawdopodobniej mieszkańcy poczekają jednak do kwietnia.

– W ostatnich dniach udało nam się rozstrzygnąć przetarg na zorganizowania roweru miejskiego w Toruniu. Najprawdopodobniej konsorcjum firm, którego liderem jest firma Orange Polska SA, będzie dla nas realizowała przez najbliższy rok tę usługę – zapowiada Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. – Jeżeli nie będzie żadnych odwołań, wybór wykonawcy się uprawomocni, to już w kwietniu pojedziemy rowerem miejskim.



System ma być bardziej nowoczesny od poprzedniego. – Do dyspozycji w nowej odsłonie roweru miejskiego będą rowery IV generacji. Będą mogły być wypożyczane przez aplikację lub kod QR. Dzięki temu rowery nie będą przypinane do stacji, tylko będą mogły być oddane w wyznaczonych miejscach – mówi rzeczniczka. – Nowością mają być rowery elektryczne. Pilotażowo zaplanowaliśmy zakup takich nowoczesnych jednośladów, jednak z uwagi na ich wartość wypożyczenie będzie mogło być możliwe po wcześniejszym zawarciu umowy z operatorem – informuje.



Do dyspozycji mieszkańców będzie 360 rowerów i 70 stacji.