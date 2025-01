Zapewniają wypoczynek dzieciom z Lądka-Zdroju! To inicjatywa szkoły w Wałdowie Szlacheckim

- Te projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, które budziły wątpliwości i co do których zostało złożone podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa… Czytaj dalej »

– Byliśmy w kinie, mieliśmy dyskotekę, jesteśmy na basenie i pływamy – wyliczali swoje zajęcia goście z południa Polski. – Bardzo się cieszyłam, na przyjazd tutaj i już się nie mogłam doczekać – mówiła jedna z dziewczynek. – Inicjatywa wyszła od naszej pani dyrektor – żeby chociaż przez chwilę dzieci zapomniały o tym, co się dzieje – żeby wspierać, pomóc i zapewnić im dobry czas – mówi nauczycielka ze szkoły w Wałdowie Szlacheckim. – Miasto bardzo ucierpiało, ucierpiała nasza szkoła – została całkowicie zniszczona, z parterem, salą gimnastyczna, świetlicą – opowiada nauczycielka z Lądka-Zdroju. – To jest niesamowita inicjatywa, korzystamy z różnych walorów i uroków, jesteśmy tutaj naprawdę serdecznie przyjmowani – dodaje. W Wałdowie Szlacheckim wypoczywa 35 uczniów wraz z nauczycielami. W sobotę wracają do domu. Więcej w relacji poniżej.

