Pożar na trasie S5 w Czewujewie pod Rogowem. Zapaliła się opona ciężarówki

- Te projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, które budziły wątpliwości i co do których zostało złożone podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa… Czytaj dalej »

- Przed godz. 8:00 wpłynęło zgłoszenie o pożarze opony w ciężarówce. Na miejsce zadysponowano jednostkę PSP ze Żnina i jednostkę OSP z Rogowa. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ugasili palącą się oponę. Ma nastąpić przeładowanie towaru z tej ciężarówki i odholowanie naczepy z trasy - relacjonuje starszy kapitan Łukasz Adamowski z KP PSP w Żninie. Dlaczego opona się zapaliła? - Przyczyn mogło być wiele. Z informacji, jaki uzyskaliśmy od kierowcy, wiemy, że doszło do wystrzału tej opony. Być może wada opony, być może awaria układu hamulcowego, być może na skutek rozgrzania układu hamulcowego doszło do przeniesienia temperatury na oponę i do pożaru tej opony. Zablokowany jest częściowo prawy pas ruchu w stronę Bydgoszczy. Strażacy proszę o ostrożną jazdę.

