Przez Rypin kursuje tylko jedna para pociągów, ale to się zmieni. Będzie też nowy peron

Obecnie przez Rypin kursuje tylko jedna para pociągów- PKP InterCity „Flisak" relacji Gdynia-Katowice./fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Co najmniej sześć par pociągów od grudnia 2026 roku będzie obsługiwać finansowane przez kujawsko-pomorski samorząd województwa regularne kursy pasażerskie na linii Rypin-Brodnica. Inwestycję przeprowadzi spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Z połączeń kolejowych w naszym regionie korzysta coraz więcej podróżnych. W 2024 roku ten środek transportu wybrało 8 milionów pasażerów. Samorząd województwa konsekwentnie podejmuje działania na rzecz zwiększenia tej liczby - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W Rypinie powstanie nowy peron, a istniejący zostanie zmodernizowany. Zmieni się też wysokość peronów, co ułatwi wsiadanie do pociągów. Planowana jest także przebudowa torów. Pozwoli to na przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 120 kilometrów na godzinę. Prace budowlane rozpoczną się w drugiej połowie roku



Inwestycja obejmie również modernizację dwóch przejazdów kolejowych w Rypinie - w ciągu ulicy Mławskiej i na drodze łączącej ulicę Gałczyńskiego z terenami przemysłowymi. Zamontowane zostaną sygnalizatory i rogatki. Zakończenie prac planowane jest na lato 2026. Przygotowania do uruchomienia połączeń regionalnych na tej linii obejmą także budowę przystanku o roboczej nazwie Brodnica Fabryczna. Przystanek powstanie najprawdopodobniej w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego przy ulicy Witosa.



Przetarg na przewozy kolejowe do Rypina zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale tego roku.



