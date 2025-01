Wolontariusze z Inowrocławia wyszli na ulice. W Teatrze Miejskim zorganizowano licytacje WOŚP

2025-01-26, 20:49 Marcin Glapiak/Redakcja

Wolontariusze z Inowrocławia praktycznie od samego rana zbierali datki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy/fot: Facebook, Miasto Inowrocław

W Inowrocławiu 200 wolontariuszy zbiera pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tamtejszym Teatrze Miejskim odbyły się licytacje.

Jedną z rzeczy, którą można było kupić, był biały Fiat 126p. Wiąże się z nim interesująca historia. – On został wylicytowany w zeszłym roku, teraz nabywca zeszłego roku przekazał go dalej. Wrzucił go do puli i wrócił do gry. Dodatkowo mamy ciekawy rejs po jeziorze, mamy vouchery na zabiegi włosów, na zabiegi na twarz. Mamy przepiękne obrazy, mamy voucher na kameralny obraz w ogrodzie, można go wylicytować dla przyjaciół – mówiła Iwona Katzur, szefowa sztabu WOŚP w Inowrocławiu.



Pierwsi wolontariusze wyszli na ulice krótko po 8:00. – Głównie chodziliśmy po Solankach, ludzie chętnie się dorzucali, byli bardzo mili.



Część już deklarowała, że za rok również będzie zbierała datki do puszek.



Zbiórkę w Inowrocławiu o 20:00 zakończyło światełko do nieba w formie konfetti.