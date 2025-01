Troska o kondycję fizyczną i pokaz wozów. Toruńskie wiosłowanie z WOŚP [zdjęcia, wideo]

2025-01-26, 15:48 Michał Zaręba/Redakcja

W Centrum Handlowym Nowe Bielawy czeka wiele atrakcji z okazji 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy/fot: Michał Zaręba

Przy pomocy ergometrów i pracy własnych mięśni zasilają puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak jest w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Na miejscu są repliki czołgu i wozu pancernego oraz wóz strażacki.

– Jako fundacja kupiliśmy dwie repliki czołgu Renault FT17. Jego długość wynosi około czterech metrów, plus metrowy ogon. Był to pierwszy czołg z obrotową wieżą. Załoga standardowo liczy dwie osoby – opowiadał Przemysław Łukomski z Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej w Toruniu.



– Pomaga się ludziom a moja siostrzenica, gdy praktycznie była noworodkiem, sama leżała na łóżku w szpitalu dziecięcym, ufundowanym przez – dodał Szymon Pater, również z Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej w Toruniu.



– 417 metrów, dobro wróci – pochwalił się uczestnik wiosłowania. – Każdy przewiosłowany kilometr to 10 złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Sport to zdrowie a każda dobroć wraca do człowieka, także wspierajmy WOŚP – zachęcała jedna z organizatorek.



Dzieci mogły z bliska zobaczyć, jak wygląda praca strażaka i jakim sprzętem się posługują. Część najmłodszych wiąże swoją przyszłość właśnie z tym zawodem.



Atrakcje na zewnątrz potrwa do 16:00, a w centrum do 19:00.