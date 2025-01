Szpital Jurasza w Bydgoszczy gra z WOŚP. Z jakiego sprzętu korzystają lekarze?

2025-01-26, 11:20 Jolanta Fischer/Redakcja

Bydgoski szpital Jurasza od lat może liczyć na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy/fot. Archiwum

Nowoczesny sprzęt do nowoczesnego leczenia nowotworów u najmłodszych pacjentów – takie prezenty na przestrzeni lat, otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy m.in. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy.

– W Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza leczymy wszystkie rodzaje nowotworów. Od wielu lat wspiera nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, nie tylko w samej klinice, w której mamy między innymi cytometr przepływowy, pompy infuzyjne, ale inne miejsca naszego szpitala są również wsparte. Na przykład w zakładzie mikrobiologii mamy specjalistyczny sprzęt do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów. W zakładzie radiologii mamy tomograf komputerowy, czy aparaty do wykonywania badania USG – wyliczał prof. UMK, Krzysztof Czyżewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.



Profesjonalny sprzęt to większe możliwości niesienia pomocy chorym, dlatego warto pomagać, nawet samym pomagającym.



Choć urządzenia już znajdują się na terenie szpitala, to nie znaczy, że w tym roku wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy się nie przyda. Jakie są potrzeby i marzenia, nie tylko w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy?



– Marzeniem jest to, żebyśmy mieli dużo wszelkiego sprzętu najnowocześniejszego dużo, ale nie po to, żeby on stał niewykorzystany. Orkiestra gra już 32 lata, a cytometr przepływowy, który nam kupowała, ma jedenaście lat. Tak się dzieje z każdym sprzętem, który kupuje fundacja, że on po prostu z czasem się zużywa. Wymaga serwisowania, aktualizacji oprogramowania, więc naturalną koleją rzeczy jest, że po kilku, czy kilkunastu latach wymaga odnowienia. Naszym marzeniem byłoby też, żebyśmy mieli w diagnostyce genetycznej na przykład badania sekwencjonowaniem nowej generacji – dodał Czyżewski.



Listę konkretnych potrzeb, szpitale będą mogły zgłosić fundacji po podliczeniu zbiórki kiedy okaże się, jaka kwota jest do dyspozycji.