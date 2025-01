Akademia Kujawsko-Pomorska świętuje 25-lecie. „Cały czas się rozwijamy”

2025-01-25, 20:05 Wiktor Sobociński/Redakcja

25-lecie Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy/fot. Wiktor Sobociński

25 lat istnienia obchodziła w sobotę Akademia Kujawsko–Pomorska w Bydgoszczy. Częścią uroczystości było dyplomatorium oraz „czepkowanie” absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

– Naszym sukcesem jest to, że nie tylko przetrwaliśmy ćwierć wieku, ale cały czas się rozwijamy – mówi dr Dariusz Czakowski, prorektor Akademii do spraw ekonomicznych. – W roku 2000, kiedy zaczynaliśmy, liczba uczelni niepublicznych oscylowało wokół ok. 400–500, obecnie jest ich ok. 200. Nasza uczelnia się utrzymała, to dla nas nobilitacja i świadczy to o tym, że coś robimy dobrze – dodaje.



Przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich wzięli udział w uroczystej gali z okazji jubileuszu. Zasłużeni pracownicy uczelni otrzymali odznaczenia państwowe.



Uczelnia powstała w 2000 roku z inicjatywy Heleny i Romana Czakowskich. Prowadzi studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie, a także studia podyplomowe i kursy dla studentów i absolwentów.