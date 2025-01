W Bydgoszczy grali w piłkę, a w Świeciu – w siatkę. Turnieje dla WOŚP [galeria zdjęć]

2025-01-25, 17:31 Wiktor Sobociński/Marcin Doliński/Redakcja

Turniej Piłki Halowej - Biznes dla WOŚP w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

Tu nie wynik jest najważniejszy! W Świeciu odbył się mecz siatkówki pomiędzy urzędnikami z Chełmna i Świecia, a w Bydgoszczy, w turnieju piłki halowej, rywalizowali samorządowcy, sportowcy, naukowcy, biznesmeni, dziennikarze. Chcieli w ten sposób wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Turniej Piłki Halowej – Biznes dla WOŚP odbył się w hali sportowej bydgoskiego UKW. Inicjatorem wydarzenia i kapitanem jednej z drużyn był Zbigniew Leszczyński, prezes ZOOLeszcz Gwiazdy Bydgoszcz. – Już w zeszłym roku była taka inicjatywa, też zagraliśmy podobny turniej, dołączyły drużyny GKM–u oraz Polonii Bydgoszcz – super, grali razem, w jednej drużynie. Jestem mega szczęśliwy, że w takim okresie – wiadomo, są ferie, wielu ludzi wyjechało – mimo to osiem drużyn się tutaj pojawiło, w fajnym celu. Myślę, że za rok zrobimy to z jeszcze większą pompą – zapowiada.



W drużynie bydgoskich mediów zagrali też nasi redakcyjni koledzy: Patryk Głowacki, Damian Klich i Wiktor Sobociński. – Nie do końca to się liczy, żeby tutaj „gryźć parkiet”, żeby koniecznie wygrać, tylko liczy się to, że gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyszliśmy tutaj po to, żeby wrzucić coś do puchy, chcemy po prostu dobrze się bawić i wspomóc WOŚP – mówił Damian Klich.



W Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, poza zbiórką do puszek, odbyły się również licytacje. Wśród licytowanych przedmiotów był m.in. plastron żużlowego mistrza świata z 2017 roku Jasona Doyla.



Również na sportowo chcieli wesprzeć WOŚP urzędnicy ze Świecia i Chełmna. – Udało się w zeszłym roku zwyciężyć na naszym boisku w Chełmnie – mówili przedstawiciele chełmińskiego ratusza. W tym roku rewanż w Świeciu. – Przyjechaliśmy po to, żeby wesprzeć działania Wielkiej Orkiestry, zebrać jak najwięcej datków na ten szczytny cel – wskazali. – Najważniejsza jest atmosfera, robimy to dla dzieci – usłyszał nasz reporter.



Więcej w relacjach poniżej.

