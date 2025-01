Odpady medyczne porzucone w lesie w Bydgoszczy! Natrafił na nie patrol Straży Miejskiej i Leśnej

2025-01-24, 12:27 Jolanta Fischer/Redakcja

Odpady medyczne w lesie w Bydgoszczy/fot. Straż Miejska w Bydgoszczy

Szklane fiolki, igły czy opatrunki poplamione krwią – takie odpady odkryto w lesie przy ul. Nowotoruńskiej w Bydgoszczy, zaledwie 50 metrów od jezdni. – Groźnym znaleziskiem zajęło się Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – poinformował Przemysław Jurek, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Bydgoszcz.

– W środę 22 stycznia, wspólny patrol, który realizujemy – Straż Leśna i Straż Miejska z Bydgoszczy – w Leśnictwie Żółwin, na wysokości ul. Nowotoruńskiej, w lesie znalazł 15 pojemników trzylitrowych z odpadami medycznymi. Nie otwieraliśmy tych pojemników, żeby nie dopuścić do większego skażenia. Patrol zgłosił to do Centrum Zarządzania Kryzysowego, te śmieci zostały bardzo szybko uprzątnięte – mówi.



Miejsce, w którym znaleziono odpady medyczne, zostało już odpowiednio zdezynfekowane, a same pojemniki trafiły do firmy zajmującej się utylizacją. Jakie konsekwencje mogą spotkać „właściciela” odpadów. Więcej wkrótce.