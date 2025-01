Miał zakaz prowadzenia aut – wjechał w radiowóz. Wypadek na rondzie Maczka w Bydgoszczy

2025-01-23, 17:38 Damian Klich/Redakcja

Policja bada okoliczności zdarzenia/fot. Tomasz Kaźmierski, archiwum

Wypadek policyjny radiowozu na sygnale z samochodem osobowym w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło w czwartek (23 stycznia) rano na rondzie Maczka. O przyczynach mówiła komisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

– Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że doszło do tego, gdy funkcjonariusz chciał zatrzymać do kontroli drogowej sprawcę wykroczenia, używając do tego sygnału świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania. Wjeżdżając na rondo, zderzył się z kierującym fiatem 71-latkiem. Okazało się, że ma dwa czynne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów do 2028 roku – wskazała Kowalska.



Policjant, który uczestniczył w wypadku, trafił na badania do szpitala.