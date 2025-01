Oddali hołd tym, którzy walczyli o polskość Grudziądza. 105. rocznica powrotu do Macierzy

Następnie odprawiona została Msza św. w Bazylice pw. św. Mikołaja, a o godz. 11:00 rozpoczęły się obchody na Rynku. – Dzisiaj oddajemy hołd tym wszystkim, którzy walczyli o polskość naszego miasta, jesteśmy dumni, że Grudziądz jest polski, jest europejski, że tak dynamicznie się rozwija – podkreślił prezydent miasta Maciej Glamowski. – Grudziądz powrócił do Macierzy, został włączony do Polski i był niepodległy. Możemy pokazać, że dbamy o losy kraju, że pamiętamy nie tylko o tych krajowych świętach, ale też tych lokalnych – mówią harcerze z Hufca ZHP Grudziądz. – Przede wszystkim oznaka patriotyzmu i głębokiej wiary w nasz naród, pokazanie, jak kiedyś walczyliśmy o nasze państwo – mówi o uczestnictwie w uroczystościach uczeń III LO w Grudziądzu. W ramach obchodów o godz. 17.00 w Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu odbędzie się promocja publikacji „Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic”, tom III, a o godz. 18.30 w Centrum Kultury Teatr – koncert „Wolność zapisana w nutach”. Więcej w relacji poniżej.

