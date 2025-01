Most Bernardyński w Bydgoszczy naprawiony. Prace kosztowały blisko dwa miliony złotych

2025-01-23, 11:33 Tatiana Adonis

Zakończyły się już wszystkie prace naprawcze na moście Bernardyńskim w Bydgoszczy. Obecnie opracowywana jest ekspertyza, która określi, jak długo przeprawa może być bezpiecznie użytkowana. Jednak już dziś wiadomo, że konieczna będzie budowa nowego mostu.

Most Bernardyński to 60-letnia konstrukcja. We wrześniu zeszłego roku wykryto usterkę - uszkodzenie stalowego przegubu mostu. Wprowadzono ograniczenia dla ruchu. Dalsze ekspertyzy wykazały, że przeprawa została wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową. Stwierdzono m.in. niedobory zbrojenia oraz dodatkowe warstwy betonu, powodujące przeciążenie konstrukcji.



Drogowcy przeprowadzili prace naprawcze. Zamontowano nowy stalowy przegub, w przyczółkach wykonano nowe ściągi stalowe. Naprawa kosztowała prawie 1,8 mln złotych.



Zlecono też ekspertyzę, która przy wprowadzonych obostrzeniach, czyli ograniczeniu prędkości tramwajów do 30 km/h oraz zakazie wjazdu ciężarówek określi, jak długo będzie można korzystać z obiektu. Jednak, jak podkreślają, już dziś wiadomo, że konieczna będzie budowa nowego mostu. Aby przygotować się do inwestycji, w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na dokumentację techniczną nowego obiektu, by w kolejnych latach starać się o pieniądze na ten cel.