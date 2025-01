Arkadiusz Fajok: Honorowe obywatelstwo dla Jerzego Owsiaka wymaga szerszej dyskusji [Rozmowa Dnia]

– Jest to decyzja kluczowa i historyczna dla miasta, oczywiście takie inwestycje zawsze wzbudzają wiele kontrowersji, musimy to wszystko wziąć pod uwagę. Cały czas trwa analiza, ja tylko muszę powiedzieć, że od maja, kiedy objąłem urząd prezydenta Inowrocławia, spłynęło mnóstwo nowych dokumentów, nowych opinii, orzeczeń sądowych, które podlegają szerokiej analizie, interpretacji. Na przełomie lutego i marca mam nadzieję ostateczną decyzję środowiskową wydać lub jej nie wydać – zapowiedział. W czasie kampanii wyborczej Arkadiusz Fajok był przeciwny budowie spalarni. Pytaliśmy także o kwestię honorowego obywatelstwa dla Jerzego Owsiaka. Całej rozmowy można wysłuchać poniżej.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.