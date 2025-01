Kobietę i dwóch mężczyzn podejrzewanych o sutenerstwo zatrzymali policjanci z Torunia [zdjęcia]

Od ucha do ucha do 15:00

Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Bogdan Mielniczek mówił, że Włocławek to miasto bezpieczne, ale do poprawy jest jakość komunikacji… Czytaj dalej »

Do zderzenia osobowego forda i autobusu MZK linii 93 doszło we wtorek rano na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy, przy skrzyżowaniu z ul. Zamczysko. Czytaj dalej »

Funkcjonariusze już od dawna gromadzili i analizowali dowody, aby uzyskać pełny obraz działalności podejrzewanych. W minioną środę zatrzymali 20-latkę oraz dwóch mężczyzn w wieku 29 i 30 lat, którzy wspólnie i w porozumieniu ułatwiali innym osobom uprawianie prostytucji, w zamian za korzyści majątkowe. - Ustalenia śledczych wykazały, że podejrzani wynajmowali mieszkania, które następnie udostępniali kobietom, świadczącym usługi seksualne, a także werbowali i umawiali ich klientów – relacjonuje mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - W toku śledztwa policjanci udowodnili ponadto podejrzanym mężczyznom udostępnianie innym ludziom kokainy. Prokurator przedstawił trojgu zatrzymanym zarzut sutenerstwa. Dwaj mężczyźni dodatkowo odpowiedzą za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Młodszy z nich usłyszał jeszcze zarzut posiadania zakazanych środków. - Oskarżyciel zastosował wobec 30-letniego torunianina poręczenie majątkowe, policyjny dozór, a także zakazał zbliżania i kontaktowania się z konkretnymi osobami. W stosunku do 20-latki i 29-latka zawnioskował o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego – informuje policjant. Sąd, po zapoznaniu z aktami sprawy, aresztował oboje tymczasowo na najbliższe trzy miesiące. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy - niewykluczone, że zarzuty mogą zostać uzupełnione.

