Debata o bezpieczeństwie, komunikacji i klimacie. Tak wyglądała sesja Rady Miasta we Włocławku

2025-01-20, 20:27 Marek Ledwosiński/Redakcja

XIV Sesja Rady Miasta Włocławek/fot: Facebook, Włocławek

Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Bogdan Mielniczek mówił, że Włocławek to miasto bezpieczne, ale do poprawy jest jakość komunikacji między ratuszem i Zakładami Chemicznymi „Anwil”. Przykładem była niedawna awaria, gdzie zły przepływ informacji wywołał więcej niepokojów niż sam niegroźny wyciek chemikaliów.

– Miasto jest bezpieczne, poza incydentalnymi zdarzeniami nie ma dużych zagrożeń, które powodowałyby to, że mieszkańcy mogliby się czuć w naszym mieście niepewnie. Pod koniec roku zaistniało zdarzenie w Anwilu, które uczuliło komisję i spowodowało szereg decyzji o sprawdzeniu funkcjonowania zabezpieczeń, związanych z produkcją w tych dużych zakładach przemysłowych. Zwracamy na to uwagę, ponieważ pojawił się duży niepokój wśród mieszkańców, w momencie kiedy była awaria na terenie zakładu polichlorku winylu – zaznaczył Mielniczek.



Włocławscy radni przyjęli na sesji raport o stanie bezpieczeństwa w mieście i w powiecie. Dokument przygotowała wspólna komisja prezydenta i starosty.



Rada Miasta zaktualizowała również listę działań, które pomogą zmniejszyć złe skutki ocieplenia klimatu. Włocławek stawia na odzyskiwanie wód opadowych, oraz na tzw. zielone ściany, czyli roślinność nasadzaną na budynkach – głównie na dachach.



Samorząd Włocławka znowelizował także przepisy o finansowaniu klubów sportowych. Sportowcy nie dostaną więcej pieniędzy, ale rozszerzona będzie lista celów, na które kluby będą mogły przeznaczyć miejską dotację.



Radni zgłosili także Włocławek do europejskiego programu „Tydzień Promocji Samorządu Lokalnego”. To przewidziany na lato cykl imprez edukacyjno-informacyjnych, poświęconych funkcjonowaniu najniższych szczebli samorządu terytorialnego. Imprezę finansuje Unia Europejska.