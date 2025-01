Bydgoszczanie oddali hołd bohaterom. Mija 105 lat od powrotu miasta do Polski [zdjęcia, wideo]

2025-01-20, 18:45 Tatiana Adonis/Redakcja

105 lat temu Bydgoszcz wróciła do Polski. Oficjalne obchody odbyły się na Starym Rynku/fot: Tatiana Adonis

W poniedziałek (20 stycznia) na Starym Rynku odbyły się obchody jednej z najważniejszych dat w historii Bydgoszczy. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i regionu, parlamentarzyści, kombatanci, harcerze i mieszkańcy.

Były okolicznościowe przemówienia, apel pamięci i salwa honorowa. Pod pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej złożono wiązanki kwiatów.



– 20 stycznia 1920 roku nasze miasto powróciło do Polski po 148 latach niewoli. Dzień wcześniej w bydgoskim ratuszu niemiecki burmistrz Hugo Wolff przekazał symboliczne klucze do miasta prezydentowi Janowi Maciaszkowi – przypomniała Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta miasta.



– Dziś Bydgoszcz to prężne, rozwijające się miasto. Nasza duma jest zbudowana na solidnych fundamentach przeszłości, które powstały dzięki wielkim bydgoszczanom. Dlatego pamiętamy o bohaterach tamtych dni i składamy im należny hołd – dodał Piotr Hemmerling, wicewojewoda kujawsko-pomorski.



– Słyszy pani, jak pięknie grają? Jestem bardzo wzruszony. Cieszę się wolnością i myślę o tych, którzy oddali za nas życie – opisał jeden z mieszkańców Bydgoszczy.



Uroczystość na Starym Rynku poprzedziła msza święta w katedrze. Wiązanki kwiatów złożone zostały także na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy i pod tablicą upamiętniającą generała Józefa Dowbor-Muśnickiego na Starym Rynku.



Bydgoszcz powróciła do Polski na mocy postanowień traktatu wersalskiego. 20 stycznia 1920 roku do miasta wkroczyły polskie oddziały wojskowe. Po 148 latach zaborów Bydgoszcz znów stała się polskim miastem. Oficjalne przekazanie władzy nastąpiło dzień wcześniej, 19 stycznia.



Dotychczasowy niemiecki burmistrz Hugo Wolff przekazał symboliczne klucze do miasta pierwszemu komisarycznemu prezydentowi Bydgoszczy Janowi Maciaszkowi. 20 stycznia do miasta wkroczyły jednostki Wojska Polskiego, a dwa dni później odbył się uroczysty wjazd do miasta dowódcy Frontu Wielkopolskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.