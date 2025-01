W dziewięciu miastach Polski wiosłowali dla WOŚP. Rekord pobiła Bydgoszcz [wideo]

2025-01-18, 19:48 Damian Klich/Monika Kaczyńska/Redakcja

„Wiosłowanie dla WOŚP” w Bydgoszczy/fot. Damian Klich

Bydgoszcz ustanowiła nowy rekord akcji „Wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. 280 osób „przepłynęło” 500 metrów na ergometrze w Centrum Handlowym Focus. Drugie miejsce zajął Kraków, trzecie – Toruń.

Rywalizacja przez osiem godzin trwała w dziewięciu polskich miastach – w Bydgoszczy w CH Focus, w Toruniu – w galerii Copernicus.



Bydgoszcz obroniła ubiegłoroczny rekord. – Bydgoszcz wiosłami stoi – mówił Michał Radziński, wolontariusz WOŚP z Poznania. – Mamy dwa ergometry, jeden rozgrzewkowy, drugi ten oficjalny, na którym każdy musi przepłynąć dystans 500 metrów. Nie jest to łatwe – ale też nie jest to trudne, najważniejsza jest technika. Mamy tutaj instruktorów, którzy udzielają rad – opowiadał w czasie akcji.



– Najważniejsza jest praca nóg, żeby jak najlepiej odepchnąć się od podnóżka, i ściągnąć poprawnie ręce, co skutkuje siłą na ergometrze. Po przejechaniu 500 metrów można dostać certyfikat – mówiła Patrycja Olszewska, zawodniczka BKW Bydgoszcz. Można było także dorzucić się do puszki WOŚP.



W Toruniu dodatkowo zorganizowano sztafetę VIP. Startowali w niej m.in. samorządowcy, posłowie, aktorzy i sportowcy. – Trudne 200, 250 metrów, to spory wysiłek fizyczny, ale u podnóża tego wszystkiego jest szczytny cel – wiosłujemy dla dzieciaków, dla WOŚP–u, dla Jurka Owsiaka – mówił jeden z uczestników.

Relacja z Torunia Relacja z Bydgoszczy